Rekdal varsler oppvask: - Jeg er godt sjokkert

Kjetil Rekdal varsler en til en-prat med hver enkelt spiller.

– Dette er ikke holdbart. Det skjønner alle, sier Kjetil Rekdal etter kampen mot Trygg/Lade

24.05.2023 20:15 Oppdatert 24.05.2023 20:28

– Jeg har aldri opplevd noe lignende i min lange karriere. Ikke i nærheten heller. Verken som trener eller spiller. Å være et Eliteserie-lag som spiller jevnt mot et lag fra 4. divisjon i nitti minutter ... Det har jeg aldri vært med på før. Så jeg er godt sjokkert. Det er ikke holdbart. Det skjønner alle. Så her må det kanskje kraftigere lut til, sier Rekdal.