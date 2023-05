Sport French Open Frankrikes fugl føniks PARIS (Aftenposten): Idrettshelten var på vei mot et «skummelt sted». Så kikket han på mobilen.

31.05.2023 18:30

– Er HELE denne køen til bane 14? utbrøt den australske tenniselskeren.

Han hadde håpet å få med seg de siste minuttene av landskvinne Kimberly Birrells kamp mot hjemmehåpet Leolia Jeanjean. Det kunne han glemme. Folkemengden rundt ham var så å si ugjennomtrengelig. Franskmennene i køen var i feststemning. Ikke bare fordi Jeanjean snart skulle få sin seier, men for det som skulle komme etterpå.

Halvannen time senere ble franske Lucas Pouille møtt av et dyrisk brøl da han gikk ut til neste kamp på bane 14. Det er ikke den største, men definitivt en av de mest intime banene på French Open-anlegget. Under oppvarmingen jublet publikum for hvert eneste slag han slo.

«EY! EY!»

Etterfulgt av «boooh!» hver gang motstander Jurij Rodionov slo.

Tennisarenaer kan være stille, men nå forvandlet bane 14 seg til en heksegryte. Og to timer senere fikk vi se et av årets mest rørende idrettsøyeblikk.