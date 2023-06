Hovland kritiserer baneendringer

Viktor Hovland (25) liker ikke endringene golflegenden Jack Nicklaus har gjort på sin bane foran Memorial Tournament på PGA-touren denne uken.

Hull 16 og 17 har blitt gjort mye vanskeligere foran årets utgave av turneringen, som har fått flere spillere til å reagere. Banen i Columbus er det legenden Nicklaus som står bak.

– Jeg har aldri vært fan av den banen her. Jeg tror Jack bare har lyst til at vi skal se ut som idioter til tider. Jeg tror rett og slett det er bakgrunnen. Det er en utrolig eiendom, men mange av hullene er ikke gode golfhull, sier Hovland til Discovery foran turneringsstart torsdag.

Han er spesielt misfornøyd med at man kan bli straffet for gode slag. Det synes ikke verdens syvende beste golfer noe om.

– Til tider blir det litt idiotisk urettferdig. Det er likt for alle sammen, men det er litt for små marginer til at man kan slå et perfekt slag og plutselig ende opp med dobbeltbogey. Slikt er jeg ikke fan av.

Tittelforsvarer Billy Horschel er enig.

– Jeg skjønner ikke hvorfor de har gjort det, sier Horschel til Discovery.

Hovland slår ut klokken 13.53 sammen med verdensener Scottie Scheffler og Emiliano Grillo.