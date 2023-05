Preget av skuffelse etter fotballfesten: – Akkurat nå er det ikke greit

Med både fortvilelse og vill jubel var kontrastene store. Fredagens kamphaner var uansett enig om å glede seg over rekordoppmøtet.

Helgdåls Vegard Ottermo var en skuffet man etter fredagens

20.05.2023 14:55

HELGÅDAL: Store og små tok turen til Elnsehøgda for å lage fotballfest. Dessverre for hjemmelaget endte det med tap, og da var oppmøtet det eneste trener og ildsjel Vegard Ottermo gledet seg over.

– Jeg gleder meg over rammen rundt, jeg gjør jo det. I morgen tidlig er det greit, men akkurat nå er det ikke det. Det er litt surt.