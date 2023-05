Leknessund forsvarte sammenlagtledelsen og beholder rosa trøye: – Han kjører som en gud

Andreas Leknessund (23) fortsetter å imponere i Giro d’Italia og forsvarte ledertrøyen i nok en etappe. Dag Otto Lauritzen mener sykkel-Norge kan glede seg, for han sier 23-åringen har mye mer inne.

I TET: Andreas Leknessund leder fortsatt Giro d'Italia sammenlagt etter fredagens etappe.





12.05.2023 17:34

Nå går Leknessund i sin fjerde dag med den rosa ledertrøyen.

– Vi har ikke sett det beste av ham ennå. Det bor mye i ham. Han kjører som en gud, sier Dag Otto Lauritzen til VG.

Lauritzen har selv syklet Giro d’Italia, men det var i Tour de France og Spania Rundt tok etappeseire. Han blir stolt når han ser Leknessund i rosa trøye.

– Og i tillegg er han en fantastisk fyr. Han har beina på jorden. Dette er utrolig moro. Jeg har sittet og sett på ham og fulgt rittet på PC-en i dag, sier Lauritzen.

SYKKELEKSPERT: Dag Otto Lauritzen (t.h.) og Kristian Ødegård har hatt stor suksess med «Kompani Lauritzen», her fra premierefesten for sesong fire i februar.

Lauritzen er i Bergen for å delta på Gullruten. For mange er Dag Otto Lauritzen nå like kjent for «Kompani Lauritzen» som tidligere proffsyklist og sykkelekspert.

– Vi så at noe var på gang under Tour de France i fjor, han var med de beste rytterne og måtte vente på kapteinen på laget. Nå blir han selv kaptein. Også er det moro at han er nordlending da, sier Lauritzen til VG.

Og han er ikke i tvil om at det gir ekstra energi å sykle i ledertrøya.

– I Tour de France sier vi at den gule trøya gir deg vinger, nå er det den rosa trøya som gir vinger, og det tror jeg Andreas drar med seg videre, sier Lauritzen.

VANT FREDAG: Italienske Davide Bais tok etappeseieren i Italia fredag og feiret med boblesprut.

Den «rosa drømmen» fortsetter for nordmannen i lørdagens etappe av Giroen.

– Det er historisk av Andreas. Det blir ikke så mye større enn det, sier Discoverys kommentator Andreas Staune Mittet.

Han er den første nordmannen til å lede det prestisjetunge rittet i fire etapper. Knut Knudsen ledet i to strake etapper i 1975, og én etappe i 1981.

Klatreetappen var den syvende i Giro d’Italia og gikk opp fjellene i Gran Sasso d'Italia til Campo Imperatore. Dette var den hittil tøffeste i rittet med en lengde på 218 kilometer og 3800 høydemeter med klatring.

Fakta Andreas Rikardsen Leknessund Født: 21. mai 1999. Fødested: Tromsø. Lag: DSM. Vis mer

DSM-rytteren hang godt med i hovedfeltet og alle sammenlagtfavorittene kom samlet i mål med samme tid. Remco Evenepoel vant spurten i feltet som Leknessunds nærmeste utfordrer.

Simone Petilli, Davide Bais og Karel Vacek gikk i brudd etter kun seks kilometer og var i tet gjennom resten av etappen. Italienske Bais var sterkest på spurten og tok etappeseieren, mens Vacek og Petilli ble henholdsvis nummer to og tre.

Tirsdag ble 23 år gamle Leknessund første nordmann med rosa trøye rosa trøyetrøye som indikerer at du leder Giro d'Italia sammenlagt. i Giro d’Italia siden Knut Knudsen siden 1981. Da tok tromsøværingen til tårene.

Onsdag beholdte han ledertrøyen etter å ha unngått to velt, før han også forsvarte sammenlagtledelsen torsdag. Dermed startet Leknessund fredagens klatreetappe med den rosa trøyen i tredje etappe på rad.

