Åpner for å fortsette i RBK

Victor Jensens agent sier meldingen på Instagram ikke nødvendigvis var en avskjedsmelding.

Victor Jensen i sin hittil nest siste kamp for Rosenborg, mot Jerv i Grimstad.

05.01.2023 12:07

– Rosenborg er fortsatt en mulighet for Victor. Ingenting er lukket ennå, sier Casper Grønn Spiele til Adresseavisen.

Han jobber for agentselskapet People in Sport og er Victor Jensens agengt. Han gir nå et lite håp til dem som fortsatt ønsker at den danske midtbanespilleren skal fortsette på Lerkendal.

