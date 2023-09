Ny pris til Birgit Skarstein

Birgit Skarstein og Sunnaasstiftelsen får Bergesenprisen for sin innsats for paraidretten og mennesker med funksjonsnedsettelser.

Publisert: 22.09.2023 09:03

Birgit Skarstein er blant Norges fremste parautøvere, og hun vant sin sjette VM-tittel i roing tidligere i september.

Bergesenstiftelsen skriver i begrunnelsen at den vil «anerkjenne en idrettsutøver og en humanitær stiftelse for deres innovative arbeid med å endre betingelsene for paraidrett, og å drive forskningen fremover for parautøvere og mennesker med funksjonsnedsettelse.»

Skarstein har sanket en rekke priser de siste årene, blant annet Årets Peer Gynt (2021) og Egebergs ærespris i 2019. Bergesenprisen ble opprettet i 1975 og deles ut årlig.