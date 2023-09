Sport Kvinnelandslaget fotball Keeperen som elsker å få kjeft

(ULLEVAAL STADION): Landslagsvenninne beskrives henne som fryktløs. Norges førstekeeper lærte tidlig å sette standarden på guttelaget.

Publisert: 22.09.2023 13:35

– Her var vi ja, smiler Brann-keeper Aurora Mikalsen når hun kommer ut fra trening på Ullevaal stadion.

27-åringen som fikk sin debut på landslaget så sent som i 2022 og har 13 kamper for Norge, forteller at det var tilfeldigheter som gjorde at hun ble keeper.

På en trening med guttelaget hjemme i Kristiansund ble hun plassert mellom stengene.

– På den tiden rullerte alle på posisjonene. Keeperen vår ble skadet. Jeg sa at jeg kunne stå litt. Da fant jeg raskt ut at dette var veldig gøy, forteller hun.

Mikalsen har spilt flere posisjoner, blant annet midtbane og spiss. Men det var som målvakt hun fant mestringsfølelsen.

Hun vekslet likevel mellom posisjonene i flere år. En fordel, mener hun selv.

– Jeg var keeper med guttene og utespiller med damelaget. Det har hjulpet meg til å bli veldig komfortabel med ballen både i mål og i uteposisjon.

– Har det hjulpet deg å spille mye med guttene?

– Ja, eller hva skal man si. Det smeller mye mer hos guttene. På banen, men også verbalt. Jeg lærte tidlig å sette standarden.

– Det ryktes også at du liker å få kjeft?

– Ja, det stemmer, eller når det er berettiget da. Men det er helt klart en del av gamet. Jeg har sagt ifra at jeg liker å få tydelige beskjeder.

Spiller om OL-plass

Det er en revansjesugen landslagsgjeng som er samlet i Oslo etter VM-nedturen i sommer. Trener Hege Riise er skiftet ut med Leif Gunnar Smerud. Norge møter Østerrike fredag, den første av seks kamper i Nations League. Vinneren av gruppen spiller playoffkamp om en OL-billett til Paris neste sommer.

Hun er ikke redd for å mene at man må være skrudd litt annerledes sammen for å hevde seg som keeper.

– Det er klart. Du skal kaste deg inn i beina til folk som løper mot deg i full fart. Som keeper gjør du det motsatte av det alle tenker er naturlig, ler Mikalsen.

– Det kan bli sett på som unormalt, ja.

Norges førstekeeper var innom Manchester United og Tottenham før hun flyttet hjem igjen til Norge i 2021. Nå vokter hun buret i Brann.

Aurora Mikalsen under fotball-VM i Australia og New Zealand tidligere i år. Vis mer

Kjell Inge Vågen har jobbet som trener- og spillerutvikler i NFF Nordmøre og Romsdal og husker godt en ung Mikaelsen på treningsfeltet i Kristiansund.

Allerede som 11–12-åring viste hun et enormt talent, ifølge kretslagstreneren.

– Det var ganske artig. Hun var liten, men råtøff. Aurora var verbalt tydelig og tok kommandoen.

Vågen mener at hun utmerket seg ved å være tidlig ute med å sette høye krav til seg selv.

– Det var ingen som ble så irritert som henne når hun slapp inn mål. Med henne får du høye topper og dype daler, hun er et enormt følelsesmenneske, mener han.

Mikalsen beskrives som et følelsesmenneske. Her med Tuva Hansen og Caroline Graham Hansen i fotball-VM. Vis mer

– Hun er en egen person

Førstekeeperen har satt tydelige spor etter seg. Tidligere lagvenninne i Brann, Lisa Naalsund, trekker på smilebåndet når hun blir spurt om hvordan det var å spille med Mikaelsen.

Mikalsen og Naalsund under NM-finalen 2022. Da vant Brann 3–1 over Stabæk. Vis mer

– Det sies at keepere er litt sprø. Er Aurora Mikalsen i den kategorien?

– Hun er en egen person, ja. Men bare i positiv forstand.

– På hvilken måte?

– Aurora er veldig profesjonell som spiller og seriøs. Hun er også vittig, ler Naalsund, som ble hentet til Manchester United denne våren.

Norge-Østerrike sendes på NRK2 fredag kl. 19

Fakta Aurora Mikalsen Født: 21. mars 1996 Fra Kristiansund Klubb: Brann Tidligere klubber: Clausenengen, Kolbotn, Manchester United, Tottenham A-landskamper: 13

