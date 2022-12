Sport Fotball-VM 2022 Fotball som terapi etter landesorgen

DOHA (Aftenposten): Son Heung-min (30) og lagkameratene spiller for mer enn seg selv. De spiller for et sørgende Sør-Korea.

Erlend Nesje Journalist

2. des. 2022 06:30 Sist oppdatert 26 minutter siden

To VM-år, to mesterskapsdeltagelser, to tragedier.

Det er nesten ikke til å bære det sørkoreanerne har måttet gjennom.