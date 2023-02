Setter historisk rekord: – Glad i garderobelivet

Steffen Thoresen (37) debuterte i den norske toppserien i ishockey for 19 år siden. Torsdag kveld blir blir tobarnsfaren alle tiders rekordmann med 914 spilte kamper.

TO BRØDRE: Manglerud Stars Steffen Thoresen (t.h) setter rekord i antall spilte kamper i den norske toppserien torsdag. Her sammen med sin storebror Patrick Thoresen (39) da de spilte sammen for Storhamar for fire år siden.

16.02.2023 17:15

– Jeg er glad i garderobelivet, muligheten til å trene med og konkurrere mot andre spillere. Ikke bare spille yatzy. Jeg har ikke sagt at dette blir mitt siste år, selv om at jeg føler det er «den siste dansen», sier Patrick Thoresens (39) lillebror.

Steffen Thoresen spilte for Skåre BK i Sverige før sin første toppseriekamp for Hamar-klubben Storhamar sesongen 2004/05. Han «tror» det var mot Frisk Asker. Han har i alle fall «lest» at det var det.

Steffen Thoresen, som ved siden av ishockeyen jobber heltid for et firma som selger betaling- og kassasystemer, har også spilt for Vålerenga og Lørenskog i eliteserien. De tre siste sesongene har han spilt for Manglerud Star.

Fakta Klar for NM-sluttspill Med fem gjenstående grunnseriekamper (45) er Steffen Thoresens Manglerud Star en god sjanse for å gå til sluttspillet (åtte av 10 lag) om kongepokalen - tre poeng foran Ringerike Panthers på 9. plass. Serierunden torsdag 16. februar (VGs favoritter uthevet) - kampene vises på TV 2 Play: Storhamar- Ringerike Panthers, Stavanger Oilers-Frisk Asker, Lillehammer-Stjernen, Manglerud Star-Sparta, Grüner-Vålerenga Vis mer

arrow-outward-link

Da Oslo-klubben møter Sarpsborg-klubben Sparta i Fjordkraft-ligaen torsdag kveld, er det en historisk begivenhet. Før første dropp topper tidligere Storhamar-spiller Pål Johnsen (46) og Steffen Thoresen listen over flest antall spilte kamper med 913.

– Han var et forbilde for meg. Han holdt ut lenge, han også - i gode og dårlige år, sier Steffen Thoresen med tanke på Johnsen, kalt «Magic».

– Vi er ganske like som personer, med stor lidenskap for ishockey, tilføyer han.

Steffen Thoresen VM-debuterte for Norge i Moskva i 2007.

16 ÅR SIDEN: Steffen Thoresen (foran til høyre) spilte VM for Norge i Moskva 2007. Bak daværende landslagstrener Roy Johansen, foran til venstre Anders Bastiansen (42) som fortsatt spiller i den norske toppserien for Frisk Asker.

Senere var han ut og inn av landslaget. En gang ble han vraket på flyplassen på vei til VM og måtte ta toget hjem - mens lagkameratene dro til mesterskapet. Han fikk gjøre comeback i Pyeongchang-OL 2018, med faren Petter Thoresen som landslagssjef.

Steffen Thoresen, som har ishockeyspillende sønner på 12 og åtte år, har ifølge Eliteprospects scoret 296 mål og lagt 338 målgivende pasninger (634), Pål Johnsen 280 og 573 (853 målpoeng).

Thoresens nåværende lagkamerat Mathias Trygg (36) på 4. plass i antall spilte kamper (853) har 260 mål og 284 målgivende (551 målpoeng), Stavanger Oilers fortsatt aktive back og kaptein Dennis Sveum på 5. plass (834) 40 mål og 201 målgivende (241).

– Noen har jo mulighet for å ta et par år til og komme opp i samme antall kamper, påpeker Steffen Thoresen.

Tidligere Storhamar-spiller Eirik Skadsdammen (41) sluttet å spille i toppserien for fem år siden etter 881 kamper: 3. plass antall kamper, 160 mål og 284 målgivende pasninger (544).