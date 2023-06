Fra krigen i Ukraina til storm i NIF: – Det var innimellom farlig

BERGEN (VG) Arne Bård Dalhaug (69) levde et farlig liv med å prøve å roe gemyttene mellom Russland og Ukraina. Nå skal han bidra til å få ro i det stormfylte Idrettsforbundet. Om han ikke ender i skuddlinjen også her.

VISEPRESIDENTKANDIDAT: Arne Bård Dalhaug er på plass på idrettstinget.

03.06.2023 23:25

Den nåværende første visepresident, Vibecke Sørensen (54), er av valgkomiteen foreslått erstattet med generalløytnanten, som i sin tid var forsvarssjefens nestkommanderende.

– Frykter du at det kommer benkeforslag mot deg søndag formiddag?

– Jeg frykter det ikke, men jeg er forberedt på det. Idrettstinget må velge den de ønsker seg. Men valgkomiteen har prøvd å sette sammen et godt lag, så jeg håper de tar det i betraktning.

Dalhaug ledet fra 2016 til 2019 OSSEs observatørkorps som skulle prøve å holde orden på hva som skjedde på grensen mellom områdene som var kontrollert av russerne/separatistene og ukrainerne. Derfor kjenner han området bedre enn de fleste vestlige militære og politikere.

– Var det en farlig jobb du hadde?

– Det var innimellom farlig, ja. Knyttet til miner, eksplosiver, risikoen for tilfeldige kamphandlinger på den såkalte kontaktlinjen hvis de ikke var klar over at vi var i nærheten. Men det gikk stort sett bra.

– Jeg bodde på russiskkontrollert side i Luhansk i tre år, og vi prøvde å følge opp utplassering av våpen, brudd på våpenhvilen og den slags. Det er naturlig at det innebærer en noe høyere risiko enn å sitte foran TV-en i Norge.

– Kan du ta med erfaringen fra det militære til idretten?

– Det er mye likhet mellom det jeg har drevet med i Forsvaret, og det jeg nå kanskje skal drive med i idretten. Det er mange kjente problemstillinger for meg, sier Dalhaug.

– I begge tilfeller handler det om langsiktig strategisk arbeid.

– Ser du muligheten for fred i Ukraina?

– Jeg frykter at krigen kan bli langvarig. Hadde noen spurt meg for et års tid siden om krigen ville pågå i dag, hadde jeg kanskje svart nei. Hvis du spør meg i dag om jeg tror den fortsatt pågår i juni neste år, så vil jeg tendere til å si ja.

PS: Krigen i Ukraina startet i 2014 på Krim og i Donbas-regionen. Den 24. februar 2022 beordret president Vladimir Putin en fullskala krig mot Ukraina.