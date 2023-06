Brann-kapteinen brente straffe - uavgjort mot LSK

(Brann - Lillestrøm 2–2) Brann kom tilbake etter en tidlig kalddusj og hadde seieren i sin hule hånd - men så sviktet kaptein Sivert Heltne Nilsen fra straffemerket.

DRAMA: Sluttminuttene på Brann Stadion ble en ordentlig thriller.

11.06.2023 21:11

10. mai vant Brann 2–0 på Ullevaal mot Lillestrøm, og sikret klubbens 7. cupgull.

Foran et fullstappet Brann Stadion var det klart for reprise - og selv om Brann og landslagsaktuelle Bård Finne sto for de største sjansene i åpningen var det gjestene som startet best:

En lang pasning fra Philip Slørdahl spratt plutselig perfekt foran Eskil Edh, som etter å ha rundet Japhet Sery Larsen banket inn 1–0 for LSK etter 27 minutter.

JUBELBRØL: Eskil Edh feirer sin 1–0-scoring mot Brann.

Et smått frustrert bergenspublikum måtte se sitt lag gå til pause med 0–1, men like etter timen spilt vartet vertene opp med tre særdeles effektive minutter i solskinnet.

Fra straffemerket var kaptein Sivert Heltne Nilsen iskald og trillet inn utligningen, og tre minutter senere skulle det virkelig ta fyr i Bergen:

Ole Didrik Blomberg la ut på et nydelig soloraid, før han spilte fri Niklas Castro. Alene med keeper smalt 27-åringen inn 2–1 foran euforiske hjemmefans.

UTLIGNINGEN: Sivert Heltne Nilsen var tryggheten selv da han satte 1–1 på straffespark. Verre gikk det på forsøk nummer to.

17 minutter fikk fulltid Kristoffer Tønnesen stå helt alene etter et frispark og prikke inn 2–2 fra kloss hold. Da ble det for alvor kamp igjen i Bergen. En kamp som skulle få svært dramatiske sluttminutter.

I det 87. minutt danset Ulrik Mathisen seg lekkert gjennom LSK-forsvaret, før han ble felt av Uba Charles og dommer Rohit Saggi ga Brann kveldens andre straffe.

Men denne gang hang LSK-keeper Mads Hedenstad med på notene og stoppet forsøket fra Heltne Nilsen. Hedenstad så ut til å være tidlig ute fra linjen, men VAR så ingen grunn til å gi Brann et nytt straffespark.

Det er første gang denne sesongen Heltne Nilsen brenner et straffespark (4 mål, 1 bom).

Uavgjort betyr at Brann blir liggende på andreplass i Eliteserien, men nå kun ett poeng foran Tromsø. Lillestrøm ligger på femteplass.