Geir Bakke knallhardt ut mot dommerprofil: – Det er bare rør

(Brann - Lillestrøm 2–2) Brann kom tilbake etter en tidlig kalddusj og hadde seieren i sin hule hånd, men bommet på et straffespark rett før slutt. Etter kampen tok LSK-trener Geir Bakke et oppgjør med dømminga.





På stillingen 1–0 til bortelaget satt Akor Adams ballen i mål, men dommer Rohit Saggi blåste frispark imot spissen før ballen krysset mållinja.

Bare minutter senere fikk Brann sitt første straffespark etter at Eskil Edh gikk i ryggen på Felix Horn Myhre.

Det gjorde Geir Bakke oppgitt etter kampen.

– Nå er jeg brutal, men jeg har fire trenerkolleger som dømmer hver dag på trening. De ser forskjell på de tingene her, sier Geir Bakke til NRK i et intervju vist i Kveldsnytt.

– Det er bare rør. Det er en liten dult, og han kaster seg fremover i det han skal skyte. Skal vi dømme straffer på det, da skjønner jeg ikke hvor vi er på vei hen, fortsetter treneren.

– Jeg føler ikke jeg gjør noe galt, han blåser for lett, sier spissen selv til TV 2.

OPPGITT: Geir Bakke var oppgitt over flere dommeravgjørelser i kampen mot Brann.

Også Bakkes trenerkollega Petter Myhre i Lillestrøm reagerer. Spesielt på frisparket mot Adams.

– Det kan godt være at det er frispark, men jeg lurer på hvorfor han dømmer før ballen er i mål når vi har VAR til å sjekke situasjonen i etterkant, sier Myhre til TV 2.

Dommer Rohit Saggi har vært mye i media den siste uken. I kampen mellom Stabæk og Vålerenga fikk han en flaske hevet i hodet og pådro seg en hjernerystelse.

I cupen tidligere denne uken tok han med seg flaskekasteren på en kamp han dømte, for å skvære opp og lære.

Han mener han gjorde rett i begge situasjoner i kveldens hovedrundekamp.

– For meg er det en klink straffe, selv om den er soft i form av kontakt. Konsekvensen er at han ikke får skutt mot mål, sier Saggi til NRK om Branns straffespark.

– Det hadde vært bedre slik vi gjør på offside, at vi lar målet bli scoret, så kommer assistenten med flagget og så lar vi VAR sjekke. Men så får jeg heldigvis bekreftet fra VAR-rommet at kontakten var nok til at vi skulle stå på avgjørelsen. Sånn sett er ingen feil gjort, men det er litt på det tekniske, sier Saggi til TV 2 om den annullerte scoringen til Adams.

JUBELBRØL: Eskil Edh feirer sin 1–0-scoring mot Brann.

Selv om Brann og landslaguttatte Bård Finne sto for de største sjansene i åpningen var det gjestene som startet best:

En lang pasning fra Philip Slørdahl spratt plutselig perfekt foran Eskil Edh, som etter å ha rundet Japhet Sery Larsen banket inn 1–0 for LSK etter 27 minutter.

Et smått frustrert bergenspublikum måtte se sitt lag gå til pause med 0–1, men like etter timen spilt vartet vertene opp med tre særdeles effektive minutter i solskinnet.

Fra straffemerket var kaptein Sivert Heltne Nilsen iskald og trillet inn utligningen, og tre minutter senere skulle det virkelig ta fyr i Bergen:

Ole Didrik Blomberg la ut på et nydelig soloraid, før han spilte fri Niklas Castro. Alene med keeper smalt 27-åringen inn 2–1 foran euforiske hjemmefans.

UTLIGNINGEN: Sivert Heltne Nilsen var tryggheten selv da han satte 1–1 på straffespark. Verre gikk det på forsøk nummer to.

17 minutter fikk fulltid Kristoffer Tønnesen stå helt alene etter et frispark og prikke inn 2–2 fra kloss hold. Da ble det for alvor kamp igjen i Bergen. En kamp som skulle få svært dramatiske sluttminutter.

I det 87. minutt danset Ulrik Mathisen seg lekkert gjennom LSK-forsvaret, før han ble felt av Uba Charles og dommer Rohit Saggi ga Brann kveldens andre straffe.

Men denne gang hang LSK-keeper Mads Hedenstad med på notene og stoppet forsøket fra Heltne Nilsen.

– Det er utrolig irriterende og tungt. Det var et ukonsentrert øyeblikk. Det er utrolig kjedelig å ikke kunne bidra til å ta tre poeng. Det burde jeg ha klart å fikse, sier kapteinen til Bergens Tidende.

Hedenstad så ut til å være tidlig ute fra linjen, men VAR VARVideo Assistant Referee: Videodommer som griper inn ved større dommerfeil. så ingen grunn til å gi Brann et nytt straffespark.

– Jeg synes det ser ganske tydelig ut at han løfter foten litt over streken, men jeg skal jo sette den uansett, sier Heltne Nilsen til BT om situasjonen.

Det er første gang Sivert Heltne Nilsen brenner et straffespark (6 mål, 1 bom).

REDDET ETT POENG: Mads Hedenstad vartet opp med et tigersprang på den andre straffen til Sivert Heltne Nilsen.

– Vi har det nesten, og så er det synd at Sivert ikke setter den siste der. Jeg vet ikke helt om keeper er for langt ute, men jeg synes vi kriger på og er det klart beste laget. Denne skulle vi tatt, sier Fredrik Pallesen Knudsen til TV 2.

Uavgjort betyr at Brann blir liggende på andreplass i Eliteserien, men nå kun ett poeng foran Tromsø. Lillestrøm ligger på femteplass.

David Møller Wolfe spilte sin siste kamp for Brann, og setter nå kursen mot AZ i Nederland.

– Det var trist selvfølgelig. Det er ikke noe jeg har sett frem til, og det er kjipt at vi ikke drar i land seieren. Samtidig ser jeg tilbake på denne perioden i Brann som en meget fin tid og det har vært en drøm å spille for denne klubben, sier Møller Wolfe til TV 2.