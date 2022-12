Ukrainske fotballveteraner kan komme fra fronten til turnering i Sogn

Hvis alt går etter planen, kan Sogn få besøk av tidligere ukrainske landslagsspillere i januar.

Vyacheslav Shevchuk (nr. 1 bak fra høyre) og Oleg Shelaev (nr. 1 foran fra høyre) kan bli å se i Sogn i januar.

Nå nettopp

I januar deltar Ukraina med et klubblag og et landslag med flere tidligere ukrainske toppspillere til Veterancupen i Sogn, noen av dem rett fra fronten i Ukraina.

– Vi bestemte oss for at vi ville gjøre noe for Ukraina med årets turnering, forteller turneringsleder Roald Flodsand.

