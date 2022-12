Her er RBKs nye spiller på Lerkendal

Fredag morgen ankom Morten Bjørlo Brakka. Med Mikael Dorsin som sjåfør.

Morten Bjørlo på vei inn på Brakka fredag.

16. des. 2022 10:15 Sist oppdatert nå nettopp

13. desember skrev Adresseavisen at RBK skal ha vist interesse for Bjørlo, som er kontraktsløs ved nyttår. Midtbanespilleren har mottatt et kontraktforslag fra RBK, og kan bli Rosenborg-spiller innen kort tid.

Fredag morgen kom 27-åringen til Lerkendal, etter å ha blitt hentet på Værnes av sportslig leder Mikael Dorsin.

