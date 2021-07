Håndballkvinnene vant kamp og ble deretter paffe

TOKYO (Aftenposten): Mens OL-laget spilte treningskamp mot Sverige tirsdag, kom en overraskende melding.

Camilla Herrem har vært med i to OL tidligere, og har gull og bronse. Hun håper inderlig at OL går sin gang. Hun må bare stole på at de rette avgjørelsene blir tatt. Foto: Stéphane Pillaud

20. juli 2021 14:57 Sist oppdatert nå nettopp

Norge vant 32–25 i en sparringkamp mot Sverige, og fikk testet noen nye formasjoner.

På det digitale mediemøtet etterpå, var det pressen som informerte om uttalelsene fra OL-sjefen Toshiro Muto. Han skremte trolig mange ledere, trenere og utøvere da han sa at OL kan bli avlyst hvis smittetallene stiger.

Sommerlekene skal etter planen starte på fredag, skjønt noen idretter som fotball og softball allerede er i gang fra onsdag.

Men i selve Tokyo, der utøvere nå ankommer hver eneste dag enten fra precamp i landet, eller direkte fra sitt eget land, er det mørke skyer.

Liker ikke smitteutviklingen

Toshiro Muto, som er leder av organisasjonskomiteen, ser ikke bort fra at det kan bli slutt før det har begynt. Det er ikke bare befolkningen i landet som er bekymret, men også de som jobber med OL til daglig.

Det er meldt om nærmere 60 tilfeller av påvist koronasykdom blant OL-involverte, men mange blir stoppet på flyplassen. Der må de ta en spyttprøve og vente på resultatet. Deretter blir de som tester positivt satt i isolasjon.

Lederen av organisasjonskomiteen i OL, Toshiro Muto, utelukker fortsatt ikke muligheten for at lekene kan bli avlyst. Foto: Issei Kato / Reuters

Ikke hørt om det

– Jeg blir paff, sier Camilla Herrem når hun hører uttalelsen fra OL-sjefen. Denne informasjonen er ny for henne.

– Det er overraskende å høre.

Både hun, målvakt Silje Solberg og landslagstrener Thorir Hergeirsson er likevel enige om det samme: Dette er opplysninger de ikke får gjort noe med.

De må konsentrere seg om det som er oppgaven – å starte den første OL-kampen mot Sør-Korea på en god måte. Den spilles søndag morgen norsk tid.

I tillegg vil de prøve å sette et enda bedre forsvar når Ungarn blir siste sparringpartner torsdag.

– Jeg håper at det ikke blir avlyst. Gjennom det siste halvannet året er vi blitt flinkere til å forholde oss til slike uttalelser. Dette er ikke i mine hender. Jeg skal bare gjør det jeg gjør, sier Herrem.

Hun tenker at ansvaret for slike store avgjørelser som å si takk og farvel til et OL så kort tid før åpningsseremonien, må overlates til dem som styrer den slags. Det er de japanske myndighetene, IOC og ikke minst vertskapet i OL.

Og de norske utøverne er uansett gode til er å bruke energien sin på riktig måte.

Mange av utøverne er heller ikke godt informert om det som skjer utenfor boblen.

Landslagstrener Thorir Hergeirsson sier at han aldri har vært så isolert som laget er nå.

– Helt isolert fra det japanske folk.

Det er hakket strammere her enn i EM i desember. Den gangen gikk mesterskapet veldig fint, men OL er så mye større. Meldinger om utøvere, trenere og frivillige som er rammet av covid-19, kommer hver dag. Nærmere 60 tilfeller er påvist hittil.

Silje Solber er en av Norges to målvakter i dette mesterskapet. Foto: Stéphane Pillaud

Brukte sparringen godt

Herrem var fornøyd med kampen, i likhet med treneren. Laget fikk testet en 5–1-formasjon, og skal også prøve Henny Reistad i en fremskutt posisjon.

Begge målvaktene fikk stå hver sin omgang, og etter 16–14-ledelse med Katrine Lunde i mål, var det Silje Solbergs tur. Begge fikk skryt, men da Norge på det meste ledet med ti mål i 2. omgang, hadde ikke svenskene sitt skarpeste lag på banen.

– Helt ærlig – det laget vi har nå er et ekstremt sterkt lag. Vi er fantastisk gode på hver eneste plass, sier Herrem, som mener Norge er blant favorittene. Men hun legger til: Da må alt klaffe.

Mediene var ikke til stede i hallen. Slik blir det også på torsdag. Når det braker løs søndag, hvis OL går sin gang, har arrangøren åpnet opp for at det skal være klappelyd. Det var det under VM i Japan i desember i 2019.

– Gi meg lyd. Alt er bedre enn å høre sin egen stemme, ler Herrem.