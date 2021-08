Norge åpnet rufsete mot vertsnasjonen. Men nå er keeperhelten i gang.

TOKYO (Aftenposten.no): Kampen betydde ikke noe. Og likevel veldig mye. Og nå er Katrine Lunde varm i trøyen.

Katrine Lunde var solid i åpningsminuttene. Stine Skogrand jubler for egen målvakt.

2. aug. 2021 15:54 Sist oppdatert nå nettopp

Norge-Japan: 37–25

Norge hadde allerede vunnet gruppen og skal spille kvartfinale mot Ungarn onsdag. I kampen mot vertsnasjonen i OL var det viktig å teste konsentrasjonen. Det gikk så som så i første omgang av den siste gruppespillskampen.

Det var også mer som skulle prøves ut.

Bakerst sto Katrine Lunde bunnsolid, slik vi kjenner henne fra gammelt av. Superveteranen kom ordentlig i gang. Norge trenger å ha to gode målvakter når det drar seg til. Strafferedningen midtveis i første omgang (én av flere) vitnet om at hun kan bidra for Norge også utover i turneringen.

– Nå begynner OL for jentene. Det får større konsekvenser om man ikke er på hugget, sa håndballekspert Håvard Tvedten på NRKs radiosending.

Kvartfinale mot Ungarn er neste.

– De har fått et løft nå de siste kampene. Så det blir spennende å se dem og analysere hvordan de er nå, men jeg synes vi er bedre enn dem, sa Lunde.

Keeperen har en god magefølelse og føler seg trygg på laget. Mot Japan var målet at kampen skulle vinnes og at hele laget skulle komme i gang.

Og det artige var at samtlige som var på banen kom på scoringslisten. Den eneste som varmet benken i 2 x 30 minutter var Kari Brattset Dale.

Japanerne har kvaliteter

Mens dette var en transportetappe for Norge, betydde denne kampen alt for japanerne. Laget var avhengig av å vinne for å kunne fortsette i eget OL. Slik skulle det ikke gå. Etter kampslutt gråt de og sto i ring ute på banen. De inviterte frivillige ned på parketten for å ta det som uansett ble et historisk lagbilde i deres håndballhistorie.

Men hjemmelaget, med dansk trener Ulrik Kirkely, hadde fart, krysningsspill og idrettsglede. Laget spilte for sitt videre håndballiv, og da finner man ofte det lille ekstra. Etter snaue 15 minutter i første omgang sto det 5–5. Den norske målvakten Sakura Hauge i Japans mål hadde helt sikkert gitt den informasjonen som hun hadde.

– Jeg synes de har vært slurvete bakover, sa håndballekspert Tvedten, som var forundret over at det norske forsvaret lot seg lure gang på gang av en kombinasjon som motstanderne hadde øvd inn. Den gikk inn mellom kantspiller og bakspiller på venstresiden.

Men så samlet gjengen seg, og Nora Mørk var igjen denne terrieren som må være utrolig irriterende for motstanderen. Sikker på straffeskyting og rett ut på benken etter angrep. Der må tilstedeværelsen være nok til å tenne lagvenninnene.

Stine Skogrand var én av mange norske spillere som feiret scoring mot japanerne.

Norge har bedre spillere

Norge hadde Stine Bredal Oftedal med et blikk som har vidvinkel. Hennes utspill fra midten til kantspillerne åpnet opp for mye. Innspillene satt også, og Marit Malm Frafjord foredlet dem. Men alt gikk ikke på skinner.

– Kantene står alene. Ha det i bakhodet, sa Thorir Hergeirsson i første omgangs siste time out.

Japans danske trener Kirkely måtte ha tolk for å få sagt det han skulle. Engelsk er ikke noe alle på laget forstår. I løpet av ett minutt må han derfor få frem budskapet fort.

Ved pause sto det 16–11, og i pausen var skytter Kristine Breistøl igjen på banen sammen med målvakt Silje Solberg. Moppegjengen hadde sin jobb å gjøre. NRKs radiokommentator mente at Yoyogi-hallen må være Tokyos reneste.

Thorir Hergeirsson (t.h.) fikk se en noe rufsete førsteomgang fra sitt lag.

Opp i ringene igjen

Norge har brukt pausen godt i disse OL-kampene.

– Vi har god kontroll på det meste som skjer. Vi vil ikke overbelaste spillerne og derfor vil vi rotere på dem, sa Mats Olsson til NRK i pausen.

Det sto plutselig 23–15 etter ti minutter. Katrine Lunde var med sin gule keeperdrakt en fare for Japans skyttere. Så kom Silje Solberg inn mot slutten av kampen. Hun må jo også holdes varm.

Og så var det Breistøls tur. For japanerne må hun med sine 191 cm minne om et fyrtårn. Høydeforskjellen er stor og allerede i første skudd satt ballen i krysset. I den neste muligheten gikk hun mellom ving og back. Det var uvant å se, men hun kastet seg inn og scoret.

Kvalitetsforskjellen på lagene ble bare større utover. Til slutt sto Norge med hele 37 scoringer.