Oilers-spiller legger opp

Simen Talge (22) gir seg som ishockeyspiller.

Oilers-spiller Simen Talge (t.h.) gir seg. Her fra en kamp mot Storhamar før jul – i duell med tidligere lagkompis Mats Larsen Mostue. Foto: Anders Minge

Det skriver RA torsdag.

Simen Talge debuterte for Oilers’ A-lag tilbake i 2015/2016-sesongen. Da fikk unggutten åtte kamper og noterte seg for ett mål og to målgivende pasninger.