Tok EM-gull: Slik har Skarstein endret alt

Birgit Skarstein har ikke konkurrert på 20 måneder. Den tiden har hun brukt på å endevende alt.

Birgit Skarstein imponerte igjen, og tok sitt første EM-gull søndag. Det er bare et steg på veien til sesongens store mål. Paralympics i Tokyo. Foto: Estela Reinoso /Norges Roforbund

38 minutter siden

- Jeg har det veldig bra. Det er en utrolig lettelse å se at vi er i rute. Jeg var spent på om de få ukene vi har hatt på vann kom til å holde for å være konkurransedyktig, sier Skarstein til Adresseavisen to timer etter at hun sikret seg EM-gull i den italienske rometropolen Varese søndag formiddag.

Et gull hun feiret med en grovbrødskive med nugatti og en koronatest.