Curling-gutta misset OL-plass. Men de har én sjanse til.

Curling-guttas OL-plass glapp – på verst tenkelige måte. Men det finnes én mulighet til. Den er god, mener OL-helten fra 2002.

Steffen Walstad brøler instrukser under Curling-VM i Calgary. Han hadde med seg Torger Nergård, Markus Høiberg, Magnus Vågberg og Eirik Mjøen (reserve) på laget. Foto: Jeff Mcintosh, AP

9 minutter siden

Klovnebukser og medaljejubel. Curling-gjengen har vært kjæledegger for det norske folk i OL.

Men denne uken måtte det norske laget reise hjem fra VM i Calgary uten en sikker OL-plass. Nå er siste håp OL-kvalifiseringen i desember.

– Bør vi være bekymret?

– Jeg tror det skal gå bra. Men vi må jo gjennom OL-kvaliken, sier tidligere OL-vinner Pål Trulsen på telefon fra Canada. Trulsen er nå sportssjef i Norges Curlingforbund.

Pål Trulsen og curling-gutta ble svært populære etter OL-gullet i 2002. Foto: Tor Richardsen, NTB

Ekspert: – Jeg er helt tom

Norge – anført av skip Steffen Walstad – styrte lenge mot topp seks og OL-plass i VM. Fem runder før slutt trengte de kun én til seier.

Men så tapte de i tur og orden for USA, Italia, RCF (utøverne fra Russland), Canada og Skottland. Dermed glapp OL-plassen på ergerlig vis.

Norge og Steffen Walstad ledet 5–2 over Skottland i den avgjørende kampen, men så raknet det. Foto: Jeff Mcintosh, AP

Spesielt i kampene mot utøverne fra Russland og Skottland hadde Norge seieren i sin hule hånd.

– Det var veldig skuffende. Jeg er helt tom, sier Eurosports curling-kommentator Thoralf Hognestad til Aftenposten.

10 lag skal være med i OL-kvaliken, blant dem alle VM-lagene som ikke kom på topp seks. Hognestad trekker frem Italia og Japan som Norges tøffeste motstandere.

– Jeg har klokkertro på at Norske skal greie det, det er jeg helt overbevist om. De seks beste i verden er jo ikke der. Innen kvaliken blir det nok også mulig å trene på Østlandet.

Fikk ikke trene

For nettopp trening har vært et problem. To uker før VM kom nye korona-regler i Viken fylke.

Det førte til at curling-landslaget ikke kunne trene i hallen på Snarøya. Bent Høie stengte også døren for at laget kunne trene andre steder.

– Ble det avgjørende?

– Det blir hypotetisk å si noe om hvordan det hadde gått. Men det hjelper jo å trene, sier Pål Trulsen.

– Hvordan vurderer du prestasjonen i VM?

– Vi viste at vi hadde noe der å gjøre. Det var litt uflaks og uflyt, etter litt flyt i starten. Det svingte fra veldig bra til middels.

De norske curling-gutta har blitt kjæledegger under OL. Til venstre ser man klovnebuksene, som skip Thomas Ulsruds fikk stor oppmerksomhet for. Til høyre er det norske OL-laget fra 2002 med sine gullmedaljer. Foto: Lise Åserud, NTB/Erik Berglund, Aftenposten

På vei ned?

For Norge imponerte da de slo Sverige i runde 8. Det var langt fra en selvfølge.

Svenskene er nemlig blant lagene som er heltidsprofesjonelle. De norske spillerne må jobbe ved siden av idretten.

– Det blir ikke lettere å hevde seg. Skottene og svenskene får lønn for å spille curling hele tiden. De har budsjett til å spille hva de vil av internasjonale mesterskap, sier Trulsen.

Spillere som Canadas Brendan Bottcher lever av curling, i motsetning til de norske spillerne. Canada kom imidlertid ikke til semifinalen i år, for første gang siden 1976. Foto: Jeff Mcintosh, Zuma Press

Norge tok medalje i tre av fire OL mellom 1998 og 2010. Nå er Norge rangert som nummer syv i verden. Men Norge er ikke på vei ned som curling-nasjon, mener utviklingskoordinator Petter Moe i curlingforbundet.

– Vi har mange gode lag som kommer bak, de trenger bare litt tid og matching. Resultater går i bølger, det ser man på andre nasjoner også. Man kan på ingen måte avskrive Norge som utfordrer. Vi jobber hele tiden for å klare å produsere medaljer, sier Moe.

PS. Natt til lørdag ble curling-VM midlertidig utsatt på grunn av positive korona-prøver blant spillere. Det norske laget har testet negativt.

Fakta Veien til OL Disse lagene er kvalifisert: Kina (vertsnasjon) Sverige RCF (det russiske forbundet)* USA Canada Storbritannia Sveits 10 lag, deriblant Norge, skal kjempe om de tre siste OL-plassene. OL-kvaliken skjer i desember, men vertsnasjon er ikke bestemt. * Russland får ikke konkurrere under sitt eget flagg, som straff for systematisk doping Vis mer