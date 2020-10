Sola ble rystet. Så kom toppscoreren på banen.

Storfavoritt Sola fikk det tøft mot 1.-divisjonslaget Bærum, men klarte å unngå cupsmell på hjemmebane.

Kristiane Knutsen som returnerte til Sola før inneværende sesong banket inn mål etter mål for Sola. Foto: Fredrik Refvem

14. okt. 2020 19:29 Sist oppdatert nå nettopp

Sola – Bærum 24–20 (11–11)

Sola var storfavoritt foran kveldens cupoppgjør, men det var 1.-divisjonslaget Bærum som presterte best i 1. omgang.

Først da Malin Holta entret parketten etter halvspilt 2. omgang klarte Sola å snu kampen.

Etter å ha vunnet lokaloppgjøret mot Ålgård forrige runde i cupen, ventet 1.-divisjonslaget Bærum i åttedelsfinalen i NM i Åsenhallen i kveld. Bærum Topphåndball er et relativt ukjent lag for de aller fleste, hvert fall under det navnet. Nysatsingen ble stiftet i februar inneværende år, og er et samarbeid mellom Stabæk Håndball og Haslum Håndballklubb. Laget har startet sesongen i 1. divisjon bra og ligger på tredjeplass etter fem spilte kamper.

Sola har overrasket etter forrige sesongs kamp for å beholde plassen, og ligger på tredjeplass i eliteserien etter sju spilte kamper.

Stolpeskudd

Lagene fulgte hverandre tett i begynnelsen av kampen. Storfavoritt og eliteserielaget Sola klarte ikke å stoppe gjestene i forsvar, og bommet mye i angrep.

Etter drøyt ti minutter tok Bærum ledelsen 5–4 mot et Sola-lag som ikke virket å klare å spille opp mot det nivået de har vist i eliteserien denne sesongen.

Sola-spillerne virket ukonsentrerte og traff stolpen gang på gang. Det ga gjestene mulighet til å stikke fra.

Da Bærum gikk opp i tremålsledelse 8–5, tok Sola-trener Steffen Stegavik time out.

Hevet seg

Trenerens alvorsprat fikk vekket de gulkledde som endelig begynte å treffe mellom stengene igjen. Kristiane Knutsen reduserte til 6–8.

Sola hevet seg også flere hakk i forsvar etter praten med Stegavik, og stengte helt igjen bak i flere minutter. Dessverre var det like målløst på motsatt banehalvdel før Camilla Herrem til slutt utliknet til 10 – 10 fem minutter før pause.

Hjemmepublikum hadde ingen grunn for å slappe av, for Bærum-spillerne hadde ingen planer om å gi opp. Gjestene gikk på nytt opp i ledelsen minuttet før pause, men Sola klarte å krangle inn redusering sekunder før hvilen.

11–11 til pause.

Frøydis Seierstad Wiik Scoret det første målet for Sola i cupkampen mot Bærum. Foto: Fredrik Refvem

Toppscorer på banen

Begynnelsen på 2. omgang bar fortsatt preg av mange dårlige avslutninger og godt keeperspill av Bærums Martina Jurisic. Kristiane Knutsen bommet fra sju meter, Herrems skudd ble reddet, Wolff skjøt over, mens Solas toppscorer denne sesongen, Malin Holta, fortsatt satt på benken. Hun sliter med ryggproblemer og Stegavik håpet å spare henne mest mulig i denne kampen.

Da Bærum sikret seg tomålsledelse 15–13 etter drøyt ti minutters spill, tok Stegavik timeout. Han satte også inn Holta, som han håpet ville bidra til å snu kampen for Sola.

Det fungerte. I løpet av de neste minuttene stengte Sola igjen bak, mens de banket inn tre raske mål. 16–15 til Sola.

Etter to kjappe mål fra Kristina Novak etter litt over halvspilt 2. omgang hadde Sola økt ledelsen til 19–16. Holta viste hvorfor hun er toppscorer i eliteserien og banket Sola inn til firemålsledelse 20–16.

De siste ti minuttene ble nerveprirrende for hjemmepublikum. Sola fortsatte å bomme på sjansene sine, og Bærum fikk muligheten til å klore seg fast. Fire minutter før fulltid lå gjestene bare to mål bak.

Men Sola hadde ingen planer om å gi fra seg kvartfinaleplassen og vant til slutt 24–20.

Kampfakta:

Sola - Bærum 24–20 (11–11)

NM kvinner, 4. runde

Åsenhallen, 150 tilskuere

Dommere: Fredrik Andresen og Jørgen-Andre Wold.

Utvisninger: Bærum 3 x 2. min.

Toppscorer Bærum: Marte Siren Figenschau 8.

Sola: Esmeralda Fetahovic og Johanna Fossum (målvakter), Guro Berland Husebø, Malin Holta 4, Martine Wolff 2, Elise Haaland, frøydis Seierstad Wiik 2, Amalie frøland, Kristiane Knutsen 6 , Karoline Jensen, Kristina Sirum Novak 6, Martha Barka, Mia Humborstad Westgaard, Emilie Andreassen Hamre 1, Hege Holgersen Danielsen og Camilla Herrem 4.