Hovland ble nummer to etter dramatisk sisterunde: – Veldig kjip avslutning

Viktor Hovland kjempet lenge om seieren, men noen kostbare feil på slutten gjorde at han endte på delt annenplass i Farmers Insurance Open.

KJEMPET OM SEIEREN: Hovland presset lenge turneringsvinner Patrick Reed, men fikk det litt tøft på de siste hullene. Foto: DONALD MIRALLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

1. feb. 2021 00:21 Sist oppdatert nå nettopp

– Det var en veldig god start og det så ut til at jeg skulle ha en sjanse, men det var stang ut på de siste ni hullene. Et par feil som kostet veldig mye. En veldig kjip avslutning selvfølgelig, men spillet er bra, så det er bare å kjøre på, sier Hovland i et intervju gjennom Eurosport.

Med tre bogeyer på fire hull fra hull 14 til 17 forsvant seiershåpet til nordmannen. Spesielt bogeyen på hull 17 var av det frustrerende slaget for Hovland, som bommet en putt for par fra rundt to fot – 60 centimeter. Det etter at han nesten hadde senket birdieputten fra ti meter.

– Jeg slår en veldig god birdieputt og tror jeg senker den, men så vipper den ut. Så skal jeg senke den to fot lange putten tilbake, men den «pullet» (dro med seg til venstre) jeg dessverre. Det var en kjip avslutning, sier han.

Se putten her:

Før det siste hullet delte Hovland annenplassen med fire spillere og en birdie på det siste hullet ville bety ytterligere tre millioner i premieutbetaling, i tillegg til en mengde viktige rankingpoeng.

Nordmannen spilte seg frem til en drøyt tre meter lang birdieputt på hull 18, men måtte se at også den gikk via hullkanten og ut. Dermed ble det en delt annenplass med fire spillere, som gir han rundt 3,9 millioner norske kroner i premiepenger, ned fra drøyt 7 millioner en annenplass alene ville gitt.

Patrick Reed vant turneringen i suveren stil, fem slag foran Hovland og de andre spillerne på den delte annenplassen.

At det ble en delt annenplass gjør også at det ble en del mindre rankingpoeng for Hovland, men nordmannen spilte seg opp til en fjerdeplass i FedEx-cupen – PGA-tourens svar på verdenscupen – og gjorde også et viktig hopp på rankingen til Europas Ryder Cup-lag.

Hadde han holdt annenplassen alene ville han ha vært inne på europeiske laget akkurat nå, men med ukens turnering spilte han seg opp fra 19. til 14. plass. Totalt er det plass til tolv spillere på Europas Ryder Cup-lag, hvorav ni kvalifiserer seg direkte og de siste tre plukkes ut av kaptein Pádraig Harrington.

Les også Ryder Cup-kapteinen til VG: – Jeg trenger spillere som Viktor

Hovland startet meget bra og var fire slag under for runden etter 12 hull. Etter å ha bommet en kort birdiemulighet på hull 13 – og muligheten til å dele ledelsen med nevnte Reed – ble det problemer for nordmannen.

Som på lørdagens runde – hvor han endte opp med en dobbeltbogey – slo han seg over greenen på hull 14 og endte opp med et straffeslag. Da han skulle droppe ballen igjen, plukket han den opp etter at han plasserte den ned.

Eurosport-kommentatorene Per Haugsrud og Henrik Bjørnstad trodde dermed han hadde påført seg ytterligere ett straffeslag

– Nå får jeg vondt i sjelen, sa Bjørnstad, men etter at Hovland tilkalte dommeren ble det klart at Hovland hadde regelverket på sin side.

Fakta Golfuttrykk Tee: Utslagsstedet. Der det første slaget på hvert hull slås.

Green: Området på banen hvor hullet og flagget er.

Fairway: Kortklipt område mellom tee og green.

Rough: Område med tykkere gress rundt fairwayen.

Greenbunker: Sandhinder i området rundt green.

Par: Antall slag man har satt for å nå greenen pluss to putter.

Birdie: Et resultat ett slag bedre enn (under) hullets par.

Eagle: To slag bedre enn hullets par.

Bogey: Et resultat ett slag dårligere enn (over) hullets par.

Dobbeltbogey: To slag dårligere enn hullets par. Vis mer

Nordmannen klarte seg dermed med en bogey og bogey ble det også på hull 15, etter at utslaget la seg bak et tre. Dermed var Hovland tre slag bak Reed i kampen om seieren og det siste lille seiershåpet forsvant da han bommet på den drøyt halvmeter lange parputten på hull 17.

Med par på hull 18 ble det en runde på 71 slag, ett slag under par, og Hovland endte på en delt annenplass på Torrey Pines, bane hvor også sommerens U.S. Open skal spilles.

15 av verdens 30 best rangerte golfspillere deltok i turneringen, med verdenstoer Jon Rahm som den best rangerte.

