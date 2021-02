Lagspilleren Solevåg unte lagkameratene VM-gullet: – En utrolig boost

Sebastian Foss Solevåg hadde ikke sett for seg at Norge skulle stå på toppen av pallen i lagkonkurransen.

Sebastian Foss Solevåg og resten av laget feiret gullet med kake. Foto: Torstein Bøe / NTB

Nå nettopp

– Nei, absolutt ikke. Vi har altid et håp om å gjøre det bra, og utover skjønte vi jo at det kunne gå vegen. Japan visste vi at vi hadde en sjanse mot, mens USA var en joker, som vi synes underpresterte litt. Mot Sveits var det Fabian som kjørte ekstremt godt og vi hadde veldig stang inn. Vi hadde dagen, sier Solevåg til Sunnmørsposten, noen timer etter at han sikret sin første VM-medalje i karrieren.

Gullet sørget for at dagen har blitt mer intens og lengre enn hva det norske laget hadde sett for seg.