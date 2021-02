Idrettslederen er optimist, men bekymret for én spesiell gruppe

Konsekvensene av pandemien i idretten blir kanskje ikke så ille som mange hadde fryktet. Men det betyr ikke at alt blir som før.

Roar Lervik er organisasjonssjef i Møre og Romsdal Idrettskrets. Foto: Bjørn Brunvoll

10 minutter siden

Roar Lervik er leder i Møre og Romsdal Idrettskrets. Han har sett pandemien sette sitt preg på idretten i regionen det siste året, og har latt seg bekymre. Samtidig ser kretsen nå at mange idrettslag og foreninger vokser. Frafallet er størst i lagidretter med kontakt, mens de individuelle idrettene melder om at det rekrutteres som aldri før.

– Vi har vært bekymret for frafall lenge, men vi har ingen konkrete tall på dette for øyeblikket. 1. april er datoen hvor vi faktisk får fasiten. Men dette er et tveegget sverd. Vi får faktisk tilbakemeldinger på at det er flere idretter som opplever en oppgang nå. Det handler nok om at det er en bevegelse fra kontaktidretter og over til andre ting. Vi vet det er stor pågang i skikretsen og i ryttersporten, selv om de opplever at det er konkurransestopp, sier Lervik til Romsdals Budstikke.