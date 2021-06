Nå er Voss Cup i gang: – Vi er de eneste som ikke har avlyst

Om lag 1200 mennesker får delta på den nedskalerte fotballfesten.

Keeper Bork Sivertsen Løve (til venstre) og Bjørnar Nondal Tøn i Ørnar. Foto: Hallgeir Finnbråten

Nå nettopp

Voss Cup er i full gang lørdag formiddag.

På banen har fotballaget Viljar nettopp vært i aksjon mot IL Ørnar. Bork Sivertsen Løve (8) var den sto i mål for Viljar.

– Det gikk fint. Det er spesielt gøy når jeg får stå keeper, sier Løve fornøyd.

– Godt opplegg

Det er første gang åtteåringen spiller kamper på Voss Cup. Men han har vært med faren sin, Knut Erik Sivertsen, på dugnad på cupen tidligere.

– Det er så gøy, sier han.

Også faren er godt fornøyd.

–Det blir idrettsglede for dem som kan. Det er veldig positivt og det virker som det er et godt opplegg, sier han og legger til:

– Det er ikke det kaoset som er til vanlig, og det er jo litt herlig.

Idrettsplassen er delt inn i tre kohorter; Olabanen og Kiwi banen, Gras 1 og Gras 2. Foto: Hallgeir Finnbråten

Vurderte aldri å avlyse

Det vært arrangert lokale cuper i år, blant annet i Bergen i mars, uten besøk fra omegnskommuner. Men det er få cuper som skjer i sommer.

Nylig ble det kjent at den store sommercupen Norway cup avlyses. Det gjelder også Dana Cup i Danmark, som mange nordmenn pleier å dra på. For Voss cup var aldri et alternativ å avlyse cupen, selv om det hadde vært enkleste løsning.

– Vi er de eneste som ikke har avlyst. Vi gjør det beste ut av det, sier turneringsleder i Voss cup, Hallgeir Finbråten, på telefon til BT.

Finbråten forteller at han ser utover banene hvor det skal spilles 160 kamper i dag. Han jubler, og opplyser at et av lagene nettopp scoret.

Fakta Reglene for cupen Tre kohorter på 200 personer, inkludert trenere lagledere og foreldre.

Kohortene blir byttet ut en gang i løpet av dagen. Tre kohorter på formiddagen og tre på ettermiddagen.

Kohort 1 starter kampene cirka 09.30 og avslutter cir. 13.30. Kohort 2 starter kampene cir. 14.30 og avslutter cir. 17.30.

Det vert totalt rundt 1200 personer på området under Voss Cup.

Kvar kohort skal innehalda, tilgang på toalett, vatn, vask, kiosk og sanitet. Vis mer

Turneringsleder Hallgeir Finnbråten under årets Voss cup. Foto: Privat

– Vi var hele veien bestemt på at vi skulle få til noe, men hva det ble var usikkert hele veien. Det viktigste er at vi får til en opplevelse for barna, sier Finbråten.

Han legger til at arrangørene er utrolig stolte over hva de har fått til, spesielt siden de er de eneste som har valgt å gjennomføre en fotballcup så langt i år.

I tillegg til lokale fotballag i Voss kommune, er det kommet lag fra Øystese, Ulvik og Eidfjord. Til sammen er de rundt 100 lag og 650 spillere. Regner man med foreldre, deltar 1200 mennesker på arrangementet.

Deltakerne på cupen er barn mellom 7 og 12 år.