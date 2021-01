Tennis-sensasjonen ble født med syv tær og åtte fingre

Britiske Francesca Jones (20) har kvalifisert seg for første runde av Grand Slam-turneringen Australian Open med et helt spesielt utgangspunkt.

EKTODERMAL DISPLASI-SYNDROM: Francesca Jones har slått tre bedre rangerte spillere enn seg selv i Dubai og er nå klar for første runde i Australian Open. Her fra en turnering i 2016. Foto: John Walton / PA Wire

15. jan. 2021 23:32 Sist oppdatert nå nettopp

– Gråting var det eneste jeg kunne høre, sammen med rop og at hunden bjeffet. Det var en veldig emosjonell telefonsamtale, fordi vi har gått gjennom mye sammen, sa Jones om telefonsamtalen med foreldrene etter at kvalifiseringen var et faktum.

Den forbløffende seieren over kinesiske Jia-Jing onsdag markerte et foreløpig høydepunkt i en enda mer forbløffende karriere.

Jones ble nemlig født med ektodermal displasi-syndrom, som i hennes tilfelle medførte at hun ble født med tre fingre og en tommel på hver hånd og kun syv tær.

– Jeg har brukt mye tid på å samle styrken som kan støtte musklene som igjen støtter, jeg vil ikke si manglene, men de svakhetene jeg har. Alle mennesker har svakheter, sier Jones, ifølge the Guardian.

Ikke bare dette, men hun var også blant de lavest rankede (nummer 241) av de som deltok i kvalifiseringen og måtte slå tre bedre rangerte spillere for å oppnå kvalifiseringen.

Fra en tidlig alder ble hun fortalt av legene, som hun så ofte i forbindelse med hyppige sykehusbesøk og operasjoner, at hun ikke kom til å bli i stand til å spille tennis på grunn av ulempene hennes.

– Det var derfor jeg bestemte meg. Fordi de sa det, bestemte jeg meg for å bevise at de tok feil, sier hun i en video publisert hos det internasjonale tennisforbundet (ITF), før hun påpeker at hun på ingen måte ser på syndromet hennes som en svakhet.

Nå venter en reise fra Dubai, der kvalifiseringen til Grand Slam-turneringen Australian Open med start 8. februar fant sted, til Melbourne og hovedrundene.

– Alle har egenskaper og erfaringer som gjør oss mennesker til den vi er, og jeg forsøker å bruke mine erfaringer på den beste måten som mulig, sier hun til Lawn Tennis Association.