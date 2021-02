Casillas’ rørende hilsen til keeperkollegaen: – Evige Quintana

Iker Casillas fikk selv hjerteinfarkt på Porto-trening. Nå hyller fotballegenden sin avdøde keeperkollega. Håndballkeeper Alfredo Quintanas død ble kjent fredag.

ULIK SKJEBNE: Iker Casillas (til venstre) overlevde hjerteinfarktet han fikk i Porto. Mens håndballkeeper Alfredo Quintana avgikk ved døden. Foto: EPA OG NTB

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Evige Qunitana. En stor klem til familie og venner, skriver Casillas på Twitter.

Nå 39-årige Casillas opplevde marerittet 1. mai 2019. Han ble reddet av legene på sykehuset São João. Men livet sto ikke til å redde for Quintana som kom til det samme hospitalet 45 minutter etter at han falt sammen på Porto-trening sist mandag.

Casillas vant tre Champions League-seirer med Real Madrid og vant både VM-gull og to EM-titler i løpet av sine 167 kamper for Spania.

Casillas spilte sin siste Porto-kamp bare fem dager før hjerteinfarktet. Quintana dominerte en match bare et halvt døgn før hjertestansen.

– Jeg klarer ikke å sette ord på hva jeg føler for øyeblikket, og heller ikke alt hva du betyr for meg. Hvordan kan jeg si farvel til en bror? Til en følgesvenn som kjempet? En venn for bestandig? Livet får mindre mening når du ikke lenger deler det, skriver lagkameraten Victor Iturriza på sosiale medier ifølge Ojogo.

Les også Portugal-målvakt Alfredo Quintana er død

– Dette er tragisk for oss alle, sa Porto-trener Magnus Andersson til VG tidligere i uken.

Alfredo Quintana ble født i Havanna på Cuba og har spilt håndball for Porto og Portugal de siste 10 årene. Så sent som 20. januar møtte den 201 cm høye keeper Norge i VM-kamp.

– Jeg kommer ikke bare til bære med meg Alfredo som en fin kompis, men også som en utrolig livsglad person som brant for håndballen. Han var en veldig varm person som tok stor plass i gruppen på en positiv måte. Han elsket å danse og spille cubansk musikk på høyt volum. Han kunne ikke stå stille. Han danset i garderoben, i busser og på fly, beskriver tidligere Stavanger IF-spiller Andersson til Aftonbladet.

Les også Portugal-keeper kjemper for livet: – Håper han kommer tilbake

Dødsfallet har rystet langt utenfor håndballens rekker.

– De store forsvinner aldri. Du er for alltid i våre hjerter, skriver den tidligere Porto, Barcelona og landslagskeeperen Vitor Baia (51) på Instagram.

– Det er med dyp sorg jeg er blitt informert om Alredo Quintanas død – et symbol for vårt håndballandslag, sier den portugisiske sportsministeren, João Paulo Rebelo på Twitter.