Ny Zuccarello-assist - fortsetter den glimrende formen

(Minnesota Wild - Arizona Coyotes 4–1) Mats Zuccarello leverte nok en gang målpoeng da Minnesota Wild vant mot Arizona Coyotes søndag.

14. mars 2021 21:33 Sist oppdatert nå nettopp

Det nordmannen viser fram på isen om dagen er intet mindre enn imponerende.

Om man ser på målpoeng-produksjonen etter at Zuccarello kom tilbake etter operasjon i februar, er det kun tre personer som har sanket flere målpoeng.

«Zucca» står nå nemlig med 18 målpoeng på 15 kamper i denne perioden, mens Patrick Kane og Leon Draisaitl står med 19 målpoeng. På toppen av listen troner den canadiske superstjernen Connor McDavid med 22 målpoeng.

Mot Arizona Coyotes søndag åpnet bortelaget best når de tok ledelsen i første periode. Minnesota Wild utlignet imidlertid i den andre perioden, da etter en Zuccarello-assist.

ASSIST: Mats Zuccarello kunne nok en gang juble for målpoeng da de søndag kveld slo Arizona Coyotes. Foto: Nick Wosika / Reuters

Mats Zuccarello burde fått nok en målgivende pasning da han satte opp russiske Kaprizov mot slutten av kampen, men nordmannens tidligere lagkamerat fra New York Rangers, finske Antii Raanta, reddet mesterlig.

I tredje periode viste hjemmelaget styrke med to mål, samtidig som de helt på tampen sikret seg et teknisk mål da svenske Joel Eriksson Ek ble taklet på vei alene gjennom like etter og ble tilkjent scoring. Dermed endte det 4–1 til Minnesota Wild.

– Det vet jeg helt ærlig ikke, men det verste med å være skadet er at jeg ikke kan være med å bidra og krige med gutta på isen. Jo lenger jeg er på sidelinjen, jo sterkere blir viljen for å komme meg fortest mulig tilbake på isen, sa Zuccarello til VG mandag denne uken om comebacket etter skaden.

– Er dere bedre enn i fjor?

– Vi har hatt en opptur nå, det gjelder å holde koken oppe og unngå skader og corona.

PS 1: Laget har allerede vært gjennom én periode med smitte som påvirket troppen i flere uker.

PS 2: Dette var Minnesota Wilds syvende strake hjemmeseier, det er den lengste seiersrekken på egen is et lag har i NHL denne sesongen.