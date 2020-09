Forbannet på seg selv etter mange bom: Her lurer hun inn den viktige scoringen

Vilde Nerås (23) scoret målet som i praksis sikret seieren for Molde. Men vingen fra Vestnes var langt fra fornøyd med egen innsats.

Nå nettopp

Molde – Fana 26-23

Det var to minutter igjen å spille da Nerås ble spilt fri på venstrekanten. For tredje gang i kampen lobbet hun over Fana-keeper Sofie Grønlund og ned i det lengste hjørnet. 25-22-scoringa sikret seieren for et hjemmelag som lenge slet med å avgjøre matchen.