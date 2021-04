Lilo (16) alene mot alle gutta: – Det føles nesten som å fly

VÅLER (VG) Lilo Elise Fyrileiv (16) er eneste jente blant gokartene som går aller fortest. Hun vil helst slå gutta – men ser dem også som sine brødre.

IKKE ENSOM: Lilo Elise Fyrileiv er eneste jente blant alle gutta i sin klasse i gokart. Hun kjører den klassen i Norge som går aller fortest. Her er hun fotografert på Varna Kart Ring. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

– Jeg sitter så lavt, og det går fort. Det føles nesten som å fly, gliser Lilo Elise Fyrileiv. Hun har nettopp unnagjort noen runder på Varna Kart Ring.

Den lille gokarten går som et lyn. Over 150 km/t på det meste. Lilo er svett etter noen runder.

– Dette er knallhardt. Like hardt som da jeg drev med svømming, med ridning, med fotball ...

Men pappa Vegard Floki Fyrileiv tok henne med til gokartbanen.

– Han dro meg inn i dette miljøet. Det er jeg glad for nå, sier 16-åringen.

– Og da Lilo begynte å kjøre, måtte jeg legge opp, gliser faren.

Konkurrentene er altså bare gutter og stort sett eldre enn henne.

– Det er gøy å fighte med gutta. Da jeg drev med ridning, var vi bare jenter. Det er en helt annen følelse her. Vi er nesten som en familie. Gutta er som brødrene mine. De gir meg gjerne råd og er snille. Men på banen er vi selvfølgelig tøffe konkurrenter. Når vi kommer i mål, spiller vi fotball og griller sammen, sier Lilo, som kommer til intervjuet med nylakkerte negler og et bredt smil.

Hun kjører en klasse som heter KZ2. Gokarten skal veie 175 kilo med fører. Den har sekstrinns girkasse og har en vannkjølt 125 kubikks totaktsmotor med over 50 hestekrefter.

RAKETT: Hun sitter med rumpa nesten ned på asfalten og kjører i opptil 150–160 km/t. – Det er som å fly, sier Lilo Elise Fyrileiv. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Hvor navnet Lilo kommer av? Pappa forklarer:

– Lilo er et navn vi faktisk hentet fra Disney’s Lilo & Stich. Vi har i mange år vært veldig glade i Hawaii, jeg bodde der borte da jeg tok helikopterlappen i 1999. Da Grete ble gravid, syntes vi det kunne vært artig å gi henne et hawaiiklingende navn. Siden vi flyttet vi dit høsten 2011 og startet og drev en kaffefarm.

På Hawaii drev Lilo Elise Fyrileiv mest med svømming, både i basseng og åpent vann. Men etter at hun kom hjem til Norge har det vært andre idretter, og nå går hun på toppidrettslinjen på Otto Treider Private Gymnas. Som eneste fra motorsporten.

Sportssjef Atle Gulbrandsen i Norges Bilsportforbund vil fryktelig gjerne ha flere jenter til start. Han sier til VG:

– I bilsport konkurrerer stort sett kvinner og menn mot hverandre på like vilkår. Vi kaller det likestilling i praksis. I Norges Bilsportforbund har vi et prosjekt som heter «Jenter i Farta» som jobber for at enda flere jenter skal bli inspirert til å begynne med bilsport, og vi arrangerer blant annet egne jentesamlinger sammen med Norges Motorsportforbund. Flere av våre beste gokartførere er jenter, og på Norges raskeste landslag har vi også flere kvinnelige utøvere.

STORE AMBISJONER: Lilo Elise Fyrileiv vil aller helst kjøre NASCAR-serie i USA. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Lilo Elise Fyrileiv kan gjerne tenke seg å kjøre i den spesielle kvinneserien W Series, der norske Ayla Ågren har fått plass.

– Men aller helst vil jeg kjøre mot gutta i NASCAR. Å bo i USA og kjøre billøp hadde vært topp. Det er det jeg har aller mest lyst til. Jeg tenker også litt på Formel E for elektriske biler.

– Men aller helst bil med tak?

– Ja!