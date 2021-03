Favorittene fra Bergen får ikke kjempe om kongepokalen: – En tung avgjørelse

Basketligaene avlyses med to bergenslag på toppen.

Gimle får ikke kjempe om kongepokalen i sluttspillet av årets BLNO. Foto: Tor Høvik

6 minutter siden

Onsdag kveld ble det bestemt at basketsesongen avsluttes på grunn av koronasituasjonen. Det betyr at Gimle er kåret til seriemester i den norske Basketligaen (BLNO).

– Vi har visst at vi ville vinne grunnserien, men håpte inderlig på et sluttspill. At det utgår, er en veldig tung, men riktig avgjørelse, sier Frederik Gnatt.