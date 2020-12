Norges nye målvakt: – Hun er blitt forbigått i stillhet

KOLDING: Rikke Granlund (31) fikk umiddelbar suksess i sin første mesterskapskamp for Norge. For få år siden jobbet hun i Skatteetaten og hadde håndballen som sidejobb.

Rikke Granlund fikk et ansikt for et norsk håndballpublikum som ikke visste hvem hun var. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Målvakt Rikke Granlund overrasket stort i sin mesterskapsdebut.

Norge slo Polen 35–22 i EMs åpningskamp torsdag.

Lørdag venter ny kamp mot Tyskland kl. 18.15. Den sendes på TV3/Viasat.

Keeper Rikke Granlund (31) hadde bare stått i mål i to landskamper i håndball tidligere, da hun kom inn i Norges mål mot Polen i EMs åpningskamp.

Trenerne kastet inn den aller ferskeste da det trengtes som mest. Emily Stang Sando hadde ikke fått tak på skuddene i første omgang.

– Rikke er dyktig, og Norge må bruke henne til det være den solide 2.-målvakten. Hun kan gjøre en forskjell når hun kommer ut på banen, sier Jesper Jensen.

Han er Danmarks landslagstrener, og sånn sett en konkurrent til Norge når det gjelder medaljer i EM. Men han er også Granlunds trener i danske Esbjerg.

43-åringen har mye godt å si om hun som storspilte etter pausen.

– Rikke er den rolige, stødige, troverdige målvakten. I tillegg er hun alltid hjelpsom overfor andre, sier Jensen. Han legger til at 31-åringen er «en stille pike» som aldri roper høyt og liker å være seg selv.

Nora Mørk er i ferd med å legge armen rundt målvakt Rikke Granlund, som imponerte i mesterskapsdebuten. Foto: Vidar Ruud/NTB

Superfornøyd målvakt

Rikke Granlund stilte til digitalt pressemøte i Kolding fredag formiddag. Hun strålte og lo. Og så måtte hun presentere seg:

– Jeg har hatt en utvikling hele veien. Jeg ble profesjonell da jeg var 27 år og har utviklet med her i Danmark. Da har jeg fått spille for de beste, sa Granlund.

Hun har ikke tenkt på landslagsoppgaver. Årsaken er denne:

– Det har vært mange gode landslagsmålvakter i Norge. Jeg har ikke sett for meg den muligheten.

Granlund la til at hun har rutine:

– Bare ikke landslagsrutine.

Har akseptert rollen

De fleste journalistene hadde liten kjennskap til målvakten som imponerte mot Polen:

Granlund opplyste at hun jobbet i Skatteetaten ved siden av håndballen så lenge hun tilhørte norske klubber. Det var da hun kunne konsentrere seg om idretten fullt og helt i Esbjerg, at det kom et større løft. Der har hun hele tiden hatt rollen som 2.-målvakt. Først med Sandra Toft på laget, deretter med Rikke Poulsen. Begge står for Danmark i EM.

– Jeg er komfortabel med den situasjonen, sier hun.

Oslo-kvinnen fortalte at hun hadde blitt nedlesset avmeldinger fra familie, venner og bekjente etter mesterskapsdebuten. Hun hadde knapt sovet etter seieren i Sydbank Arena.

Nå er hun spent på fortsettelsen, men tar ikke noe for gitt. Hun vet at målvaktene Silje Solberg og Katrine Lunde kommer til Kolding lørdag.

– Jeg tar de mulighetene jeg får.

Landslagstrener Thorir Hergeirsson s a rett før hun stilte opp til spørsmål:

– Hun er en joker allerede.

Han og de andre i trenerteamet må ta tøffe valg fremover, men uansett får Granlund og Emily Stang Sando vokte buret mot Tyskland lørdag. Sando står til daglig i tyske Bietigheim og har god kunnskap om motstanderne.

Rikke Granlund spilte på seg mye selvtillit i denne kampen. Foto: Vidar Ruud/NTB

Hun var i tvil

Dansken forteller at klubben hentet henne fra Norge. Selv var målvakten i tvil om hun ville få de samme muligheter i danske liga, som hun hadde hatt på hjemmebane.

Det var i 2018 at tok spranget fra Oppsal. Før det hadde hun spilt for Bækkelaget, Halden og Nordstrand. I Esbjerg er det flere norske spillere, og et godt lag. Derfor har hun to danske seriemesterskap på sin merittliste, og seier i EHF-cupen.

Men for de fleste sportsinteresserte har hun likevel gått under radaren. Det er tidligere landslagsmålvakt Ole Erevik enig i. Han er reporter for TV3/Viasat i EM.

– Rikke er ukjent for veldig mange, også innen håndballen. Det gjelder også for oss følger idretten tettere. Det har aldri vært noen diskusjon om hun skulle inn på landslaget. På en måte er hun forbigått i stillhet, sier Erevik.

Han bor selv utenfor København, og har sett Granlund i aksjon for sitt danske klubblag. Hun er på samme lag som den danske målvakten Rikke Poulsen.

– Jeg har sett på statistikken i de 2,5 årene hun har vært der. Granlund har en redningsprosent på 40 det første året, deretter 39 og det samme hittil i sesongen. Det vitner om en stabilitet. Hun er jevnt god på klubblaget uten å være blendede.

– Hvorfor tror du at Thorir Hergeirsson valgte å ta med henne?

– Det skyldes at hun har erfaring fra kamper i Champions League, og selvsagt at hun holder et bra nivå.