Derfor kan norsk suksess i Tokyo bli så viktig

TOKYO (Aftenposten): – Jeg ønsker at man vektlegger den sportslige historien. Det er det som er jobben vår, og det vi bruker tid på, sier Sara Louise Rung.

Ida-Louise Øverland og Jens Lasse Dokkan var Norges flaggbærere på tirsdagens åpningsseremoni.

25. aug. 2021 07:00 Sist oppdatert nå nettopp

Danserne i blått løp inn til sentrum av Olympiastadion i Tokyo. Fyrverkeriet braket til værs. Paralympics var i gang.

For noen var kanskje scenene en påminnelse om at det ikke bare var OL, men også et Paralympics som skulle arrangeres i en av verdens største byer midt under en pandemi. Tribunene var folketomme, med unntak av keiser Naruhito, idrettsledere og noen få tilskuere, de fleste av disse skolebarn. Norge og resten av deltagernasjonene marsjerte ut på arenaen til livlige toner.