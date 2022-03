Mowinckel har tjent over 1,3 millioner: – Jeg er lettet

Ragnhild Mowinckel (29) er virkelig tilbake etter mye skadetrøbbel. Veien dit har vært en prøvelse.

JUBEL: Ragnhild Mowinckel kan juble for sin andre verdenscupseier i karrieren.

18. mars 2022 21:07 Sist oppdatert nå nettopp

Seieren i Courchevel kalte på tårene. Det er fire år siden Mowinckel sist vant et verdenscuprenn.

– Jeg er lettet, og jeg er veldig fornøyd at det jeg trodde på i hodet mitt gikk. Jeg hadde ikke giddet dette, om jeg ikke trodde det ville gå igjen, sier Mowinckel til VG.

Etter VM-bronsen i 2019 røk hun korsbåndet i kneet. Bare åtte måneder senere opplevde hun samme skade nok en gang. Hun har bygget seg sakte, men sikkert opp igjen. I fjor hadde hun to 9.-plasser i VM, mens årets OL ga 5.- og 6. plass som best.

Onsdag var Mowinckel fem hundredeler raskere enn Mikaela Shiffrin.

– Det er deilig å sitte igjen med en ekstrem idrettsglede nå, sier hun.

– Hvordan har det vært å være tålmodig på veien tilbake?

– Jeg er den mest utålmodige personen jeg vet om, så det har vært en prøvelse, svarer Mowinckel.

PALLEN ONSDAG: Ragnhild Mowinckel (i midten) vant foran Mikaela Shiffrin (t.v.) og Michelle Gisin.

Og all jobben og tålmodigheten betaler seg på flere måter nå. 29-åringen ligger som nummer fem i den totale verdenscupen foran avslutningen med storslåm og slalåm i Meribel denne helgen. Mowinckels beste sesong har også gitt solid uttelling i premiepenger fra FIS: 1.303.216 kroner så langt.

– Det er hyggelig å få betalt for det man driver med. Den jobben man gjør. Det er «high risk, high reward» i denne jobben. Når man gjør det bra, kan man leve av dette, sier Mowinckel til VG.

Ragnhild Mowinckel har vært på pallen to ganger tidligere denne sesongen – 2. plass i både utfor og super-G. Onsdag var hun bare 22 hundredeler bak vinneren Mikaela Shiffrin i utforfinalen i Frankrike, men ble likevel ikke bedre enn nummer seks.

IMPONERTE: Mowinckel var sterk i alle deler av løypen i Courchevel.

Torsdag fikk hun endelig full klaff. Shiffrin ble nummer to, mens Michelle Gisin på 3. plass ikke var mer enn 13 hundredeler bak Mowinckel.

Nå gleder hun seg til sommer og sol.

– Det er viktig å huske at vi er et helt lag. Det er gøy å få det til og vise at vi kan være med helt der oppe i verdenscupen. Vi er et bra lag, sier 29-åringen.

Fakta Norske seirer Disse syv har vunnet Norges totalt 12 seirer i enkeltrenn i verdenscupen alpint, kvinner. Andrine Flemmen, 3 (storslalåm) Ragnhild Mowinckel 2 (storslalåm, super-G) Nina Haver-Løseth 2 (storslalåm, parallellslalåm) Trine Bakke 2 (slalåm) Stina Hofgard Nielsen 1 (storslalåm) Ingeborg Helen Marken 1 (super-G) Merete Fjeldavlie 1 (super-G) Vis mer

Mowinckel vant sist i 2018. Da handlet det om storslalåm i Ofterschwang i sesongen hvor Mowinckel for alvor slo gjennom med to OL-sølv i Pyeongchang.

Seieren i Courchevel var Norges første i super-G på 26 år. I 1996 vant Ingeborg Helen Marken mens Merete Fjelldavlie vant den første i 1992. Det var også Norges aller første kvinnelige seier i den alpine verdenscupen.