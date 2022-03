Hauger rykker opp etter rivalens disk – starter i pole i Formel 2

Dennis Hauger endte likevel blant de ti beste i Formel 2-kvalifiseringen i Saudi-Arabia. En av hans argeste konkurrenter ble i ettertid straffet for regelbrudd.

Dennis Hauger ble nummer elleve i Jeddah fredag, men bykset senere opp ett hakk. Her under løpet i Bahrain sist helg.

Dennis Hauger ble nummer ti kvalifiseringen i Jeddah fredag.

Motorsportalentet fra Aurskog havnet på 11.-plass fredag, men bykset noen timer senere opp ett hakk på listene. Det gjør at Hauger kjører lørdagens sprintløp i beste startposisjon.

Årsaken for endringen er at Jack Doohan ble disket for ikke å ha nok bensin i tanken etter kvalifiseringen. Australieren var blant Haugers fremste rivaler i fjorårets Formel 3-sesong, der Doohan ble toer i VM-sammendraget bak nordmannen.

De øverste ti plassene i F2-kvalifisering vendes om i lørdagens sprint. Det gjør at Hauger får pole-posisjonen. Hovedløpet dagen etter kjøres slik kvaliken endte.

Hauger fikk selv drivstofftrøbbel på første Formel 2-dag i Jeddah. Han hadde ikke nok bensin til å gjøre de resterende fem minuttene av kvalifiseringen. Fra pitlane så han den ene bilen etter den andre dytte ham nedover resultatlistene.

Før det lå unggutten på 6.-plass og var i ferd med å gjøre en god runde da det røde flagget kom opp. Det stoppet kjøringen på den saudiarabiske banen.

Surt

Forholdene for raske tider var best på tampen etter at solen hadde gått ned.

– Det er en utfordrende bane, og godt er det å se at jeg raskt leverte gode tider, men surt at jeg ikke fikk fullført den siste økten, sier Hauger.

Hauger var 1,2 sekunder svakere enn kvalifiseringsvinner Felipe Drugovich fra Brasil.

F2-kvaliken ble gjennomført til tross for at det var en uoversiktlig situasjon med en voldsom brann på et oljedepot i nærheten av banen. Opprørere fra Jemen har tatt på seg ansvaret for angrepet. Ifølge arrangøren skal ikke helgens løp stå i fare enn så lenge.

Det skal kjøres både Formel 1-treninger og kvalifisering lørdag, mens Saudi-Arabias Grand Prix for både Formel 1 og Formel 2 går søndag.

God kapasitet

Nordmannen viste forrige uke sterk løpsfart i den første runden i Bahrain til tross for en svak kvalifisering etter å ha fått kun ett forsøk rundt banen. Han kjørte seg opp flere plasser både i sprintløpet og i hovedløpet, men fikk ikke poeng.

I hovedløpet så han ut til å ende på 7.-plass etter å ha startet helt bakerst, men en tabbe fra mekanikerne gjorde at Hauger mistet et dekk under et depotstopp og måtte bryte.

– Denne helgen handler om å sette det mer sammen og ta det neste steget i F2. La utviklingen fortsette, sa Hauger til NTB foran helgen i Jeddah.

Sprintløpet i Jeddah starter klokken 13.30 norsk tid lørdag.