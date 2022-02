Vipers vant prestisjeduell: Slo Györ for første gang

(Vipers – Györ 30–29) Ungarske Györ hadde vunnet samtlige 13 kamper i gruppespillet før de tok turen til Kristiansand. Der vant Vipers, noe som gjør at håpet om direkte avansement til kvartfinalen lever.

JUBEL: Vipers-spillerne kunne slippe jubelen løs etter kampslutt.

19. feb. 2022 19:31 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Györ åpnet kampen best og hadde en tremålsledelse etter et kvarter, men så tok Vipers over. 4–7 ble til 16–13 til pause, og i den andre omgangen holdt Vipers den gode trenden gående.

Halvveis ut i omgangen ledet Vipers 25–21, men så viste Györ hvorfor de blir sett på som verdens beste lag ved å vinne den neste fem minutter lange perioden 5–0. Plutselig var det dermed Györ som var i ledelsen, men etter at Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad tok timeout, snudde kampen igjen.

Vipers scoret de fire neste målene, og foran en tilnærmet fullsatt hall sto jubelen i taket. Men Györ ga seg ikke. og med ett minutt igjen var de bare ett mål bak. Veronica Kristiansen fikk Györs siste mulighet, men skuddet ble reddet av keeperveteranen Katrine Lunde og dermed ble det seier til Vipers.

GOD STEMNING: Publikum fikk valuta for pengene i Kristiansand.

– Det er ikke lekkert alt sammen, men det er mye vilje og vi vinner en viktig kamp. Det var godt å slå Györ, godt å ta de to poengene som gjør at vi i hvert fall kan vente til i morgen med å se om vi blir nummer to i puljen, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til Viaplay.

– Det er ikke en perfekt kamp i dag, men vi er der i de gjeldende sekundene og minuttene. Jeg er veldig stolt. Vi er det eneste laget som har klart å slå Györ, så det skal vi være stolte av, sier Nora Mørk til Viaplay.

TAP: Stine Bredal Oftedal (nummer to fra venstre), Veronica Kristiansen (nummer tre fra venstre) og Kari Brattset Dale (nummer fire fra venstre) var alle med for Györ.

Det var en virkelig prestisjekamp mellom flere av de største norske landslagsstjernene i Kristiansand lørdag kveld. For Györ var Silje Solberg, Veronica Kristiansen, Stine Bredal Oftedal og Kari Brattset Dale alle på banen, mens Nora Mørk og Katrine Lunde var blant var med for Vipers.

– Vi merker godt at man kjenner hverandre godt. Vi prøver å ødelegge litt for hverandre, men det var jo ikke en tellende kamp, sånn egentlig. Györ har egentlig ingenting å spille for, men det var veldig gledelig for oss. Vi får se i morgen hva det blir til. Jeg tror nok Metz tar det, sier Mørk.

Lørdagens kamp var en kamp Vipers måtte vinne for å kunne gå direkte videre til kvartfinalen i Champions League. Det klarte de også, men de er fortsatt avhengige av at CSKA Moskva vinner hjemme mot Metz på søndag for å få en kvartfinaleplass.

Hvis Metz skulle klare å få det nødvendige poenget mot det russiske laget, må Vipers ut i en playoff om en kvartfinaleplass mot Borussia Dortmund. Det tyske laget ble nummer seks i sin gruppe.

VANT I FJOR: Vipers kunne juble for Champions League-seier forrige sesong.

Vipers vant forrige sesong Champions League for første gang. Larvik (i 2010–2011) er det eneste andre norske laget som har vunnet Champions League. Györ hadde vunnet Champions League tre sesonger på rad før Vipers triumf forrige sesong.