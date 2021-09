Forlenger corona-støtteordninger til idretten ut året

Regjeringen velger å videreføre støtteordningene for idretten og frivilligheten ut året. Kompensasjonsordningen i forbindelse med coronapandemien skulle egentlig bare vare ut oktober. Det er også forventninger om fulle tribuner innen kort tid.



STILLER OPP: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (t.v.) sammen med idrettspresident Berit Kjøll da rapporten «Rasisme i idretten» ble overlevert tidligere denne måneden.

– Det er fortsatt slik at det kan komme lokale eller regionale smitteutbrudd etter hvert som Norge åpner mer opp og da er det viktig for idretten og frivilligheten at de har en slik sikkerhet. Det er en vanskelig tid for idretten og frivilligheten, og vi er glad for å kunne gi denne nyheten at vi forlenger ordningen ut året, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) til VG.

Fra idrettens side har man ønsket en slik forlengelse - og nå får de den. Da er spørsmålet hvor mye vil ordningen koste?

– Det vet vi ikke fordi vi vet jo ikke hvordan smittesituasjonen ser ut i hver krik og krok av landet i november eller desember, men det regnestykket kan vi gjøre opp budsjettmessig før Stortinget stenger i desember. Det viktigste nå er at idretten og frivilligheten kan senke skuldrene og vite at hvis det skjer noe så vil de få penger. Skulle det være behov for å forlenge ordningen etter årsskiftet så håper jeg kulturministeren som tar over gjør nødvendige grep.

– Svært gledelig

På Ullevaal Stadion er Norges idrettsforbund glad for at regjeringen forlenger ordningen.

– Det er svært gledelig at kompensasjonsordningene videreføres, selv om avvikling av nasjonale restriksjoner for idretten virker å være nært forestående. Det vil fortsatt kunne oppstå situasjoner hvor kommuner innfører lokale smittevernstiltak ved større utbrudd. Dette vil kunne påvirke idretten negativt, eksempelvis gjennom pålegg eller anbefaling om avlysning av idrettsarrangementer eller andre restriksjoner. Derfor er det svært viktig at forutsigbare og målrettede kompensjonsordninger for idretten opprettholdes så lenge behovet er tilstede, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Grønt lys for fulle tribuner neste uke

De faglige rådene fra helsemyndighetene gir tommel opp for å oppheve alle begrensninger på tilskuere på norske idrettsarenaer i løpet av neste uke.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet presenterte i formiddag de faglige rådene i forkant av regjeringens pressekonferanse klokken 12.30

Idrettsarenaer er ikke direkte nevnt i det faglige grunnlaget, men regjeringen har tidligere varslet at enmetersregelen og restriksjoner knyttet til arrangementer og sammenkomster vil forsvinne ved en videre gjenåpning av samfunnet.

Idretten har lenge kjempet for flere tilskuere på norske idrettsarrangementer. Det er i dag en begrensning på 50 prosent av kapasiteten i en idrettshall eller stadion for personer med koronasertifikat og der det er faste plasser.

Utendørs kan det slippes inn maksimalt 10.000 tilskuere. Dette har blant annet hatt konsekvenser for toppklubbene og for hvor mange som har kunnet slippe inn på Ullevaal stadion i forbindelse med landskamper.

NFF-sjef forventet full åpning

NFF-sjef Pål Bjerketvedt uttalte tidligere fredag at han forventer at begrensningene på tilskuere blir opphevet når regjeringen kunngjør nye tiltak i gjenåpningen av Norge.

– Fotballen har nå først og fremst forventninger til at begrensningene på tilskuere blir opphevet eller at vi i hvert fall får anledning til å utvide kapasiteten fra dagens nivå. Det er svært viktig for både klubb- og landslag, skrev generalsekretær Pål Bjerketvedt i en SMS til NTB.

Landslagssjef Ståle Solbakken gikk kraftig ut mot regjeringen i etterkant av VM-kvalifiseringskampen mot Nederland 1. september, da kun 7.000 fikk slippe inn. Helseminister Bent Høie svarte da at fotballen har hatt særbehandling under koronapandemien, og han mente Solbakkens utspill var usolidarisk med resten av idretten.

Bjerketvedt sier han også håper det også blir lettet på innreisekarantene.

– Vi har hatt unntak for fotballen, men for norsk toppidrett vil dette gjøre hverdagen enklere, sier han.