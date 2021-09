Nå blir Hovland historisk: – Nesten litt uvirkelig

Hva er Ryder Cup? Og hvorfor er det så stort at Viktor Hovland deltar? Her er åtte spørsmål og svar.

Viktor Hovland er tidenes første nordmann i Ryder Cup.

1. Hva er Ryder Cup?

SVAR: En viktig golfturnering der USA spiller mot Europa. Hvert lag representeres av 12 spillere.

2. Hva er spesielt i år?

SVAR: Norske Viktor Hovland er med for første gang.

3. Hvorfor er det så stort?

SVAR: Hovland er tidenes første nordmann som får delta. «Det er helt rått og nesten litt uvirkelig», sier toppidrettssjef i Norges Golfforbund Øyvind Rojahn.

Dessuten er nåløyet trangt: Hvert lag har 12 spillere hver.

Riktignok har Suzann Pettersen spilt Solheim Cup, som er lignende turnering for kvinner.

4. Hvordan fungerer turneringen?

SVAR: Turneringen spilles over tre dager. Fredag og lørdag spiller man kamper der to og to er på lag. Det finnes to typer slike kamper: Foursome, der lagkameratene bytter på å slå ballen. Og fourball, der spillerne slår hver sin ball, men kun lagets beste score på hvert hull teller.

På søndagen er det 12 såkalte singlematcher, der én spiller fra USA møter én spiller fra Europa i hver.

I løpet av de tre dagene spilles 28 kamper. Første lag til 14,5 poeng vinner.

5. Hvor stor er prestisjen?

SVAR: Enorm. Spillerne får ikke lønn for å delta, men bortimot alle vil være med likevel.

I tillegg er turneringen så tradisjonsrik. Første utgaven var tilbake i 1927.

På 60- og 70-tallet dominerte USA fullstendig, men så begynte Europa å hevde seg. Det satte fyr på rivaliseringen.

6. Er Hovland et sterkt eller et svakt ledd?

SVAR: «Han er grunnmuren i det europeiske laget», forklarer Eurosport-kommentator Per Haugsrud.

På Europa-laget er kun verdensener Jon Rahm rangert høyere enn Hovland.

Mange vil gjerne spille med Hovland, spesielt i foursome-kampene, siden han slår rett og sjeldne havner i trøbbel.

7. Hvem vinner i år?

SVAR: USA stiller med et skikkelig stjernegalleri, og de er bookmakernes klare favoritt. Men Eurosport-ekspert Haugsrud mener styrkeforholdet er 50/50.

– De siste fem gangene har Europa vunnet fire. Dette er kron eller mynt. Alle spillerne er så gode, sier Haugsrud.

8. Hvor kan man følge med?

SVAR: Ryder Cup sendes på Viasat Golf og Viaplay. Fredagens sending starter 14.00 norsk tid.