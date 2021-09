Direkte: Følg Sandvikens cupkamp her

Birkelund er plutselig fri i bakrom, men grunnen til det er at hun er i offside. Flagget kommer litt sent, så pulsen gikk nok litt opp på Sandviken-stopperene der etter en rolig åpning!

Birkelund er plutselig fri i bakrom, men grunnen til det er at hun er i offside. Flagget kommer litt sent, så pulsen gikk nok litt opp på Sandviken-stopperene der etter en rolig åpning!

Drømmestart for Sandviken, som vanligvis ikke slipper til mange mulighetene. Blir utrolig tøft for Fløya nå!

Lund har seks mål og seks assist på 13 kamper i Toppserien. Greie stats for en vingback det. Nå er hun også i gang i cupen!

Mål for Sandviken!

Sandviken med ball i åpningsminuttet, naturligvis. Blir spennende å se om Fløya kan gjøre Sandviken litt utålmodige om de holder nullen en stund her!

