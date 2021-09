Felix Baldauf slet med depresjon: - Alle har sine kamper Sport Bryting – Alle kamper som er vunnet utenfor brytematten, var tunge å ta

Bagasjen han fikk med hjemmefra, ble tung å bære for bryteren Felix Baldauf.

Når den unge bryteren kommer hjem fra skolen, står maten alltid klar på bordet slik at han kan prestere på trening. Men moren sliter med alkohol. Sønnen føler seg sviktet. På tross av det, er moren likevel fantastisk i hans øyne, fordi hun gjør alt for ham og lillebroren. Det er bare det at hun har sine egne kamper å stri med.

I 8. klasse begynner Felix selv å drikke alkohol. Han kommer i feil miljø. Når moren finner ut at han klatrer ut av vinduet og forsvinner, tar hun det først som ungdomsstreker. Da blir det husarrest. Men så skjer det igjen og igjen. Den eldste av guttene må ha ut frustrasjon og skam.