Måtte avbryte kampen til pause på grunn av manglende lys på banen

– Vi har varslet kommunen for flere uker siden, men vi har ikke fått noe hjelp. I dag sa dommeren stopp, sier Espen Edvardsen i Djerv.

Slik så det ut da Djerv spilte mot Os 2 på Møhlenpris søndag kveld.

6 minutter siden

Søndag kveld var tribunen på Møhlenpris full av fotballfans som hadde lyst til å få med seg oppgjøret mellom Djerv mot Os 2.

Ved pause tok derimot dette brått slutt, etter at dommerne hadde tatt en prat i mørket under en lysmast uten lys.

– Jeg valgte å avbryte kampen fordi det ikke er tilfredsstillende belysning på banen. Det var så mørkt at kampen ikke kunne gjennomføres på en trygg og optimal måte, sier dommer Markus Lille.

Innhentet av høstmørket

Espen Edvardsen er leder av hovedstyret i Djerv. Han forteller at omtrent halvparten av de 18 flomlysene rundt banen ikke fungerer, og at dette har vært et problem en god stund.

En etter en har de svunnet hen.

– Vi varslet kommunen for flere uker siden, men vi har ikke fått noe hjelp. I dag sa dommeren stopp, sier han.

Edvardsen forteller at en av mastene ikke har noe lys i det hele tatt, og det er svært mørkt flere steder på banen.

– Det kan være farlig å spille der, sier han.

Han forteller at ingen av lysene sluttet å fungere under selve kampen denne søndagen. De fungerte ikke før kampen heller.

– Problemet nå er at vi er blitt innhentet av høstmørket, sier han.

Søndagens kamp begynte klokken 18.

– Dette var en viktig kamp for begge lagene med tanke på å unngå nedrykk. Så dette var veldig trist, sier Edvardsen.

Han sier at han synes det er dumt at kommunen ikke har gjort noe for å reparere flomlysene, og at han nå bare håper at de i det minste kommer til å bli fikset innen jul.

– Jeg vet ikke helt hva vi skal gjøre akkurat nå. Kanskje må vi begynne å flytte kampene inn i arbeidstiden, sier han oppgitt.

Må ta andre omgang en annen dag

Os 2 ledet 1–0 over Djerv da kampen ble avbrutt.

Andre omgang av kampen er utsatt til en annen dag, og et annet tidspunkt, ifølge dommeren.

– Jeg kan ikke si noe om tidspunktet pr. nå, sier Lille.

Stian Kvåle er trener for Os 2. Han forteller at de ikke ønsket å avbryte kampen, og at det blir svært tungt og tøft for laget at andre omgang ble flyttet.

– Nest helg er siste serierunde, og så må vi begynne å reise og spille 45 minutter et annet sted midt i uken. Det er fryktelig slitsomt. Jeg har aldri vært med på noe liknende, sier han.

Her bestemmes det at kampen blir avbrutt.

Skal undersøke saken

Per Fedje er driftssjef for idrettsservice i kommunen.

Han forteller at han ikke kan kommentere selve saken om banen på Møhlenpris akkurat nå, men at han kan uttale seg på et generelt grunnlag.

– Hver høst besøker vi alle fotballbanene for å se om alt virker. Dersom en lyspære ikke fungerer, så bytter vi den. Et elektrikerfirma står for denne jobben, sier Fedje.

– Vi prøver å erstatte alle ødelagte lyspærer før høstmørket kommer, legger han til.

Det er dette som er vanlig praksis, ifølge ham.

– Det kan være at ikke alle banene er besøkt ennå. Normalt sett responderer vi på meldinger raskere enn det som har blitt nevnt her. Vi kommer til å undersøke saken, sier han.