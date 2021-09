Internt brev: Hoppkomiteen støtter nytt forslag i Bråthen-saken

Hoppkomiteen i Norges skiforbund stiller seg nå bak et nytt forslag som vil gjøre at Clas Brede Bråthen (52) fortsetter som sjef på hopplandslaget.

Clas Brede Bråthen fikk i utgangspunktet beskjed om at han ikke var ønsket videre som hoppsjef når kontrakten går ut neste år.

7 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det kommer frem i et brev som hopplandslagets sponsorer mottok i helgen:

«Ledergruppa i Hopp har nå fremmet et forslag til løsning som bør føre til at konflikten mellom ledelsen i skiforbundet og hoppfamilien bilegges» heter det i brevet som er signert markedskoordinator for hopplandslaget, Arne Åbråten.

Han poengterer deretter at hoppkomiteen har sluttet seg til forslaget.

«Ledergruppa i hopp og Hoppkomiteen håper på en positiv mottagelse av forslaget fra forbundets generalsekretær» står det i brevet.

Leder i hoppkomiteen, Alf Tore Haug, ønsker ikke å kommentere saken, og viser til kommunikasjonssjef Espen Graff i skiforbundet (se under). Tidligere har hoppkomiteen støttet generalsekretær Ingvild Bretten Berg og resten av ledelsen i skiforbundet i feiden med Clas Brede Bråthen.

Hoppkomiteens leder Alf Tore Haug (foran) og markedskoordinator Arne Åbråten (t.v.).

52-åringen anklages for å ha en uakseptabel oppførsel og er erklært uønsket i jobben når kontrakten som sportssjef for hopplandslaget går ut til våren. Han har da hatt jobben i 17 år på midlertidige kontrakter.

Kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund, Espen Graff, bekrefter overfor VG at styret i skiforbundet har kalt inn hoppkomiteen til et møte i dag, mandag. Han ønsker ikke å gå i detaljer på hva man skal diskutere, utover at temaet er den betente saken.

FAKTABOKS:

Fakta Dette er saken: Sportssjef for hopplandslaget, Clas Brede Bråthen, har havnet i en konflikt med generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

Bretten Berg og skipresident Erik Røste vil ikke forlenge kontrakten til Bråthen når den går ut til våren. Han har da hatt jobben i 17 år.

Bråthen anklages for å ha en uakseptabel atferd i arbeidslivet. Selv nekter han for dette. Både hoppere, trenere og sponsorer står på Bråthens side i saken.

Bråthen fikk i desember 2020 en skriftlig advarsel fra skiforbundet. Den handlet i stor grad om ting han hadde uttalt i en sak til Dagbladet, der han mente kvinnehopp ble nedprioritert under coronapandemien.

Bråthen har svart med å varsle søksmål, etter å ha gått på midlertidige kontrakter i 17 år. Han mener det gir krav på fast jobb.

Hopplandslagets sponsorer har truet med å trekke all økonomisk støtte om ikke saken finner en løsning. Vis mer

Ingvild Bretten Berg, generalsekretær i Norges Skiforbund.

Etter det VG forstår vil det ferske kompromissforslaget medføre at Clas Brede Bråthen får en stilling som toppidrettssjef for hopp, der han har ansvaret for sportslig aktivitet, men mister ansvaret for mer administrative oppgaver.

Selv om det ikke ligger under hans ansvarsområde, så skal han likevel kunne bidra opp mot rekruttering og markedsarbeid.

I forslaget vil dagens arrangementssjef, Ståle Villumstad, få en ny stilling som «hoppsjef», med ansvar for det administrative.

Norges Skiforbund har tidligere sagt at Bråthen har takket nei til et lignende tilbud. Bråthen har derimot hevdet at tilbudet han takket nei til, ville medført en helt ny stilling - som hadde spist ressurser fra et hopplandslag som allerede har knappe midler.

I det ferske forslaget som VG omtaler i denne saken, vil verken Bråthen eller Villumstad erstattes med en ny stilling.

I forslaget ligger det også at Bråthen vil rapportere til Villumstad - og ikke generalsekretær Ingvild Bretten Berg.