Herrems lille ekstra

Camilla Herrems rolle på landslaget er spesiell.

Camilla Herrem gnir seg i hendene. Nå blir det flere mesterskap på 35-åringen. Hun har ingen planer om å gi seg.

Nå nettopp

Landslagsvingen strålte da uttaket til VM i Spania ble offentlig kjent. For 17. gang skal hun spille for Norge i et mesterskap. Det starter 2. desember.

– Jeg er mer motivert enn noen gang, sier en blid 35-åring.