Tror Jakob Ingebrigtsen kunne kjempet om gullet på 5000 meter: – Hadde ikke blitt dårligere enn nummer to

I Jakob Ingebrigtsens (20) fravær, var det Joshua Cheptegei (24) som tok OL-gullet på 5000 meter. Sindre Buraas (32) tror nordmannen kunne gitt gullvinneren kamp om den gjeveste medaljen.

GULL: Joshua Cheptegei tok OL-gullet på 5000 meter, foran Mohammed Ahmed, Paul Chelimo og Nicholas Kipkorir Kimeli.

6. aug. 2021 14:13 Sist oppdatert nå nettopp

Jakob Ingebrigtsen hadde årsbeste i verden på 5000 meter før OL-finalen, men valgte å bare stille på 1500 meter i Tokyo.

Ingebrigtsen har også EM-gull og europeisk rekord på 5000 meter, og i startfeltet i OL-finalen var det bare ugandiske Joshua Cheptegei og kenyanske Nicholas Kipkorir Kimeli som hadde bedre personlige rekorder enn nordmannen. Det var til slutt Cheptegei som løp inn til OL-gull.

Sindre Buraas har lenge vært blant Norges beste utøvere på lang- og mellomdistanse, og er blant annet nordmannen med fjerde best tid på 5000 meter gjennom tidene. Han er rimelig sikker på at det i hvert fall hadde blitt medalje til Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter.

– Han hadde ikke blitt noe dårligere enn nummer to – gitt at han hadde vært forberedt og i form. Det hadde blitt gull eller sølv, men det hadde selvsagt ikke vært lett i duell med verdensrekordholder Cheptegei, sier Buraas til VG like etter 5000 meter-finalen.

Se Jakob Ingebrigtsen løpe inn til europeisk rekord på 5000 meter tidligere i år:

– Hvilke tanker gjør du deg nå mellom finalene på 1500 og 5000 meter om Jakobs avgjørelse om å bare stille på 1500?

– Han anser seg som en 1500 meter-løper, og har vært tydelig på at det er den øvelsen han vil satse mest på. Han har uttalt at en medalje på 1500 meter henger høyere enn ett gull på 5000 meter, sier Buraas.

– Han valgte å løpe 1500 meter for å slå Timothy Cheruiyot. Det er der prestisjen ligger. Jakob har så mange år igjen, at han har mulighet til å ta gull på 1500 meter først, og så på 5000 meter senere.

Cheptegei spurtet fra resten av feltet på oppløpet og inn til OL-gull. Han løp i mål på tiden 12.58,15 – omtrent ti sekunder bak Ingebrigtsens personlige rekord på 12.48,45 satt i Firenze i juni.

– Det var en litt annerledes 5000 meter finale, som gikk på en relativt bra tid. Cheptegei spiller på sine styrker, som er å løpe jevnt fort. Det ble en sluttid som passer han veldig bra, sier Buraas.

– Han var absolutt en av favorittene, og levde opp til det.

Dette var Cheptegeis første OL-gull i karrieren. Han tok sølv på 10000 meter tidligere i årets mesterskap.

Sølvet på 5000 meter gikk til canadiske Mohammed Ahmed på tiden 12.58,61, mens bronsen gikk til amerikanske Paul Chelimo på 12.59,05. Sistnevnte kom i mål tolv hundredeler foran Kimeli.

PS! Jakob Ingebrigtsen løper OL-finale på 1500 meter klokken 13:40 lørdag.