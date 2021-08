«Dømt» til tøffere konkurrenter - endte uten medalje

TOKYO (VG) Sarah Louise Rung (31) har vært Norges gullgarantist i Paralympics. Nå drar hun hjem fra Tokyo uten noe metall i kofferten.

UTEN MEDALJE: Sarah Louise Rung har vært medaljegrossist i tidligere Paralympics. Denne gang må hun forlate Tokyo uten medaljer - etter at hun siden sist Paralympis har blitt flyttet til en klasse med sterkere konkurrenter.

Det skyldes at hun fra sist Paralympics, i Rio i 2016, har blitt flyttet til en ny og tøffere klasse, fordi ekspertene har vurdert at hun ikke lenger er like bevegelsesnedsatt.

Lørdag svømte hun finalen på 100 meter bryst - en distanse hun vant i 2016, men altså i en dårligere klasse. Denne gang ble det 6. plass. Ukrainske Yelyzaveta Mereshko tok gull.

– Jeg skal være fornøyd med at jeg er bare ett sekund bak det beste jeg har gjort, sier Rung etter finalen.

– Jeg har fått noen konkurrenter som har noen forutsetninger som jeg ikke har, som at de kan stupe i starten eller sparke i veggen når vi vender. Da må jeg være fornøyd.

Både i London i 2012 og i Rio i 2016 var hun medaljegrossist. To ganger to gull. Til sammen på to Paralympics tok hun ni medaljer.

Men med et pennestrøk ble hennes muligheter til å hente nye trofeer atskillig mindre – fordi ekspertene mente hun hører hjemme i en klasse sammen med mindre bevegelsesnedsatte konkurrenter enn tidligere.

Norge anket. Det førte ikke fram.

– Det er synd å måtte dra hjem uten medalje, men i det tøffe selskapet jeg møter med nye konkurrenter i en ny klasse, er det utfordrende. Og det er godt å være en trussel mot dem.

– Føler du det urettferdig?

– Jeg vil ikke bruke ordet «urettferdig», for det gjelder ikke bare meg. Det gjelder mange svømmere her. Dette er selvsagt en «snakkis» blant utøverne at dette ikke er heldig. Jeg håper at vi er den siste generasjonen som får oppleve så store konsekvenser for en utøvers karriere.

Det som skjedde var at den internasjonale paralympics-komiteen utviklet et nytt klassifiseringssystem av utøverne. Samtlige svømmere måtte vurderes på nytt av leger og andre eksperter.

Kort fortalt mener altså ekspertene at Sarah Louise Rung er mindre bevegelsesnedsatt enn tidligere.

Landslagstrener Morten Eklund forteller at Rung har gitt Norge 51 medaljer i internasjonale mesterskap gjennom 12 år.

– Hun har sett at medalje har vært mulig også etter at hun ble flyttet opp i en annen klasse. Og bronsemedaljen gikk på persen hennes i dag. Jeg synes hun gjorde en heroisk innsats. Hun hadde fortjent en bedre avslutning på disse lekene.

– Hva gjør du videre mot Paralympics 2024, spør vi Rung?

– Jeg har ikke tatt noen avgjørelse om det. Nå skal jeg bruke tiden etter Paralympics til å tenke meg om.