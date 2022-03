Rekdal utelukker ikke Eriksen-overgang: – Vinduet er åpent

Kjetil Rekdal vil ikke si at Kristian Eriksen-saken er lagt død.

– Vinduet er åpent, det er det eneste svaret jeg kan gi, sier Kjetil Rekdal om Kristian Eriksen-saken.

9. mars 2022 14:44 Sist oppdatert 13 minutter siden

MARBELLA: Kristian Eriksen er den store snakkisen rundt RBK nå. Klubben har lagt inn flere bud som har blitt avslått.

Slik Adresseavisen meldte tidligere i uka, har interessen for Eriksen vært der over lengre tid.

Onsdag trente RBK for første gang i Marbella under oppholdet deres der. Etter økta snakket Adresseavisen med Kjetil Rekdal. Han svarer slik på om Kristian Eriksens overgang til RBK nå er lagt død.

– Vinduet er åpent, det er det eneste svaret jeg kan gi. Hvis alle partene blir fornøyd så blir det som oftest en overgang. Det er slik mekanismene er, sier Rekdal.

Mikael Dorsin sammen med Jørn Jamtfall og Kjetil Rekdal på treningsfeltet onsdag.

– Hvordan har du tenkt å bruke ham?

– Det er i front-treeren han er mest aktuell hvis han kommer. Det har litt med typen og hvor innkjørt han er i systemet. Han er en kriger som ofte spiller for mer enn en. Så er han på vei oppover og utvikler seg kontinuerlig. Jeg er rimelig sikker på at det sitter mange eliteserietrenere som hadde kunne tenkt seg han, sier Rekdal.

– Det hevdes at dette er et tegn på panikk i RBK.

– Det er iallfall ikke. Langt i fra. Vi ser på hva vi har og det er viktig å sette sammen en komplementær stall, sier Rekdal.

– En lengre prosess

HamKam har vært tydelige på at Kristian Eriksen ikke er til salgs, mens Eriksen selv har vært helt tydelig på at han ønsker seg til Rosenborg.

Tidligere onsdag svarte sportslig leder Mikael Dorsin på spørsmål om Eriksen.

– Det ser ut som interessen for Kristian Eriksen startet for to dager siden? Er det riktig?

– Nei, det er ikke riktig. Når Kjetil og Geir ble ansatt så hadde vi mange møter om stall og spillerlogistikk. Noen har vi speidet over lengre tid. Noah Holm har vi fulgt siden vi var 15, Bryan har vi fulgt lenge. Så har det med stallsammensetning. Alt det der pratet vi om og allerede da... De har hatt Kristian, de har hatt Sam. De kjenner visse spillere godt og Kristian er en sånn spiller. Det er klart de kom med de ulike typene og rollene de søkte for å få den perfekte stallen slik de så det, sier Dorsin.

Det sier Mikael Dorsin til Adresseavisen. Vi snakker om Kristian Eriksen, som RBK har lagt inn flere bud for.

– Har interessen vært der siden Rekdal og Frigård kom?

– Ja, det er en spiller de har vært svak for. Nå er han i en annen klubb, så får vi se. Det er ingen hemmelighet at vi ønsker spilleren. Men det var ingenting som skjedde i går. Det har vært en lengre prosess.

– Er dialogen lengre enn noen dager gammel?

– Den har pågått en del lengre. Det kan jeg si, sier Dorsin.

– Har dere nå lagt dette dødt?

– Normalt sett så er jeg ikke så glad i å kommentere i media før ting er klart, men når ting kom ut som i går mener vi det er riktig å si noe om prosessen. Men eksakte dager og bud kan vi ikke kommentere. Han tilhører et annet lag og det må vi ha respekt for. Det er tidligere enn noen dager siden vi kom med bud, det kan jeg bekrefte, sier Dorsin.

– Hatt en plan hele veien

– Tidligere enn det som ble kjent?

– Ja, en stor del tidligere enn det. Så er det deres spiller og vi får se hva som skjer. Mer vil jeg ikke kommentere rundt det, sier Dorsin.

– Joacim Jonsson mener dette er et åpenbart tegn på at det er panikk i Rosenborg. Hva sier du til det?

– Vi har hatt en plan hele veien og som vi følger. Med nye trenere er det en prosess å finne spillere ut fra slik klubben og trenerne vil at det skal se ut. Så gjeløder det å pusle sammen det. Det er en lang forsesong, det er noen måneder igjen. Vi har mulighet til å forsterke både inn og ut fram til 31. mars, og så får vi se hvilke spillere som går ut og inn, sier Dorsin.