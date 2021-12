Rekdal om RBK-jobben: – En lang vei å gå

Kjetil Rekdal sier til Hamar Arbeiderblad at det fortsatt er en del som gjenstår før han eventuelt blir RBK-trener.

Kjetil Rekdal skal i nye samtaler med Rosenborg.

15. des. 2021 12:35 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg tenker ikke annet enn at vi får høre hva de har å si. Om det er grunnlag for å gå enda lenger og om det blir mer konkret. Det er fremdeles en lang vei å gå før det blir en avklaring, vil jeg tro. Signalene per nå er at de ønsker en prat me d meg. Så får vi se om det blir mer enn det, eller ikke.

Det sier Kjetil Rekdal til Hamar Arbeiderblad onsdag.