Om RBK er i nærheten? Ikke foreløpig

13 minutter siden

På trondheimsbesøk. Egil «Drillo» Olsen pratet om temaet «Suksess med ettertanke» i Litteraturhuset mandag kveld.

KOMMENTAR: Tilfeldigheter er undervurdert i idretten som i livet ellers. Men skal du bli aller best, må det noe mer til.

LITTERATURHUSET: Egil «Drillo» Olsen og Kjetil Rekdal hadde for over tjue år siden hovedrollene i det største dramaet i norsk fotballs historie, seieren over Brasil i 1998-VM. En seier som, ifølge Drillos ord, godt kunne ha endt som en lite minneverdig forestilling, som Irland-kampen fire år tidligere.

Fordi den, som veldig mange enkeltkamper ellers, ble avgjort på tilfeldigheter.