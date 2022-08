Nærmer seg RBK-laget: – Han er vår beste forsvarer

Han har ikke startet en kamp siden midten av juli, men RBK-trener Kjetil Rekdal liker det han ser av Renzo Giampaoli.

Renzo Giampaoli på vei av treningsfeltet fredag sammen med familien. Victoria og sønnen Felipe er ofte å se på treningsfeltet.

21. aug. 2022 11:58 Sist oppdatert nå nettopp

– Det har vært et halvt år med mye tilvenning. En slik prosess tar tar gjerne et år eller mer. Men jeg er glad for utviklingen jeg har hatt. Så er hverdagen blitt enklere etter at familien kom oppover.

Det sier Renzo Giampaoli til Adresseavisen. Enn så lenge snakker han via tolk og akademitrener Sarmed Saify hjelper med sine spanskkunnskaper for å oversette svarene til RBKs midtstopper.