Hun er grunnen til at svømmeren fra Bergen er på vei oppover igjen

Da pandemien stengte grensene mellom Norge og Sverige, fikk Markus Lie (26) en helt annen hverdag på hjemmebane. Det har betydd mye.

Markus Lie trives ekstra godt både på hjemmebane og i bassenget. Det er det en grunn til.

10. jan. 2022 09:55 Sist oppdatert nå nettopp

For snart to år siden ble Norge koronastengt, og svømmerne var blant dem som måtte se seg om etter alternative treningsformer. Først etter tre måneder på land fikk de lov til å stupe ut i bassenget igjen.

Veien tilbake til toppformen ble krevende for mange, også for den bergenske svømmeren Markus Lie (26). Da EM i langbane ble arrangert i mai i fjor hadde han mulighet til å kvalifisere seg til OL. Men med begrenset bassengtrening året før, og flere måneder uten konkurranser eller treningsleirer, ble kravet akkurat litt for tøft for den 26-årige bergenseren.